Jennifer Lopez retarde le mariage avec Alex Rodriguez au milieu de la pandémie de coronavirus

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont apparemment planifié leur mariage depuis qu’ils se sont fiancés en mars 2019. Des rapports ont déclaré qu’ils avaient l’intention de se marier à l’été 2020, mais avec le coronavirus qui balaie le monde, ces plans rumeurs ne semblent plus probables . S’adressant à Ellen DeGeneres dans une nouvelle interview, Lopez a expliqué comment la pandémie a «affecté[ed]”Leur mariage et les a forcés à reconsidérer les choses.

Jennifer Lopez sur son mariage avec Alex Rodriguez

Lopez a ouvert ses portes dans un épisode du 7 avril pour l’édition à domicile du Ellen DeGeneres Show. Lorsqu’on lui a demandé si son mariage avait été touché par la pandémie, qui a touché plus d’un million de personnes dans le monde et a conduit à des restrictions de la vie publique, Lopez a répondu que cela l’avait affectée «un peu».

Alors que la pandémie se poursuit, elle n’a aucune idée du moment où elle et Rodriguez se marieront. Pour l’instant, elle essaie juste de le prendre au jour le jour et de voir où vont les choses d’ici.

«Nous verrons ce qui se passe maintenant. Honnêtement, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer maintenant en ce qui concerne les dates de quelque chose comme ça », a poursuivi Lopez. «Nous sommes un peu dans une position d’attente comme le reste du monde. Encore une fois, c’est juste quelque chose que nous allons devoir attendre et voir dans quelques mois comment tout cela se déroulera. “

Pendant ce temps, Lopez et Rodriguez sont à la maison avec leur famille recomposée: les jumeaux de 12 ans de Lopez, Emme et Max et les filles de Rodriguez, Natasha, 15 ans, et Ella, 11 ans. Ils ont utilisé les médias sociaux pour se divertir, en particulier l’application de partage de vidéos TikTok, où ils participent à des défis de danse virale et plus encore.

Jennifer Lopez a récemment déclaré qu’elle essayait de ne pas se précipiter dans l’allée de toute façon

Dans une interview accordée en février à Oprah Winfrey, Lopez a parlé de la chronologie de son mariage et des raisons pour lesquelles elle n’avait pas épousé Rodriguez environ un an après leur mariage.

“J’ai dit:” Si nous allons être ensemble pour le reste de nos vies, quelle est la hâte? “”, A déclaré Lopez au célèbre magnat de la télévision, par People. «Si c’est ce que nous allons vraiment faire, si nous allons vraiment être des partenaires, si nous allons vraiment essayer de construire ensemble quelque chose que nous n’avons jamais eu ou jamais ressenti comme nous l’avions fait, qui est une famille avec un mari et une femme, une mère et un père, et nous embrassons tous nos enfants. Nous leur montrons que c’est quelque chose que nous n’avions pas. “

Au début, elle voulait se marier rapidement. Mais comme quelqu’un qui a été marié trois fois, elle a pensé qu’il valait mieux prendre son temps et ne pas précipiter les choses.

“C’est tellement drôle parce que lorsque nous nous sommes fiancés, je me disais:” Oh, nous allons nous marier dans quelques mois “”, a-t-elle déclaré. “Comme si votre vieille pensée revenait, comme tout ce romantique désespéré qui m’a fait me marier trois fois.”

Après avoir dit à Rodriguez qu’elle voulait attendre, l’ancienne star de la MLB n’était que du soutien.

“Il était comme,” Quoi que vous vouliez faire, comme nous pouvons en parler “”, a-t-elle ajouté.

Dans cet esprit, un autre retard ne fera rien de mal. Droite?

