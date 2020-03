Jennifer Lopéz révèle le pire moment de sa carrière artistique

Jennifer Lopez révèle le pire moment de sa carrière artistique | Instagram

Jennifer López est reconnue pour sa longue carrière professionnelle, à la fois dans la musique et l’art et dans une émission de télévision révélé lequel était le pire moment de sa carrièreEh bien, il sent qu’il a déçu tout le monde avec ça.

Le chanteur a été invité samedi à l’événement Vision 2020 d’Oprah: visite de votre vie en bref, à Inglewood, en Californie.

C’était là lors de l’événement Oprah Winfrey dont Jennifer a parlé comment vous sentiez-vous après sa performance dans le film Hustlers n’a pas été nominé aux Oscars.

Vous pourriez être intéressé: Consuelo Duval se déguise quand elle voit Jennifer Lopez

J’étais triste, je suis devenu un peu triste parce qu’il y avait beaucoup d’attentes. J’ai reçu tant de bonnes critiques, plus que jamais dans toute ma carrière. Cela ne s’est pas produit et je me suis senti un peu déçu “, a révélé JLo.

En fait, son ex-petit ami Ben Affleck a soutenu ce que ressentait Jennifer quand elle n’a pas été nominée car elle a tout donné et a été une performance exceptionnelle.

Elle aurait dû être nommée. C’est vrai “, a déclaré Affleck.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Jennifer Lopez a senti triste penser qu’avec cette avait déçu à toutes les personnes qui l’ont suivie, ainsi qu’aux personnes qui ont travaillé avec elle.

La grande majorité de mon équipe travaille avec moi depuis 20, 25 ans et je pense qu’ils étaient pleins d’espoir aussi. Je voulais la nomination et je pense que je les ai un peu déçus aussi », a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Même avec cette déception qui a pris il pensait à tout ce qui lui était bien arrivé l’année dernière en ce qui concerne sa carrière professionnelle, dans le super bowl et sa tournée qui a été totale.

Jennifer a avoué qu’à la fin de tout et après avoir pensé à tout ce qui s’est passé il n’avait pas besoin que les gens lui disent qu’il faisait du bon travail qu’il est là où il est et avec ça il va bien.

Je n’ai pas besoin de ce prix maintenant pour sentir que je peux faire des choses », a déclaré Lopez.

Vous pouvez également lire: Jennifer Lopéz, sachez combien son immense fortune représente

Nul doute que Jennifer Lopez est excellente dans tout son travail et a réussi à surmonter ce qu’il ressentait juste voir le positif et bien sûr ses partisans la soutiennent dans lequel il a eu une grande participation à ce film.

.