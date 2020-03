Jennifer Lopez rompt enfin le silence sur Oscar Snub de ‘Hustlers’

Jennifer Lopez a vécu de nombreux moments importants de sa carrière ces derniers temps. La diva du Bronx s’est produite lors de la mi-temps du Super Bowl aux côtés de Shakira et l’a tué sur scène. Cependant, il y avait un nuage sombre au-dessus de sa tête qui avait à voir avec la performance sur Hustlers. Malgré des critiques élogieuses pour ses talents d’actrice en tant que Ramona, elle n’a pas réussi à obtenir une nomination aux Oscars pour son rôle de strip-teaseuse.

Jennifer Lopez | Emma McIntyre / .

Depuis les débuts du film dans les festivals de cinéma, il y avait un buzz que Lopez serait reconnu par les Academy Awards. Elle a réussi à accrocher plusieurs hochements de tête, dont les Golden Globes et les Spirit Awards, mais les Oscars l’ont snobée.

Lopez avait gardé le silence sur ses sentiments à l’époque. Il faudrait Oprah Winfrey à J.Lo pour enfin aborder ce qui lui est venu à l’esprit après avoir été exclu de la plus grande soirée d’Hollywood.

“J’étais triste, j’étais un peu triste parce qu’il y avait beaucoup d’accumulation”, a déclaré Lopez à Winfrey lors de la Vision Tour 2020 d’Oprah, partagée par le Hollywood Reporter. «Il y avait tellement d’articles, j’ai reçu tellement de bonnes notes – plus que jamais dans ma carrière – et il y avait beaucoup de ‘Elle va être nominée pour un Oscar, ça va arriver, si ce n’est pas vous fou. »Je lis tous les articles qui disent:« Oh mon dieu, est-ce que ça peut arriver? »Et puis ça ne l’a pas fait et j’étais comme« Aïe », c’était un peu décevant. De plus, je me sentais comme toute mon équipe – la plupart de mon équipe était avec moi depuis des années, 20, 25 ans – et je pense qu’ils avaient beaucoup d’espoirs à ce sujet et ils le voulaient aussi, alors j’avais l’impression de laisser tomber tout le monde un petit peu.”

Jennifer Lopez a eu du mal

Lopez n’a pas hésité à partager, elle était triste de ne pas avoir marqué la nomination pour son rôle sur Hustlers. Pour le hitmaker «Je suis réel», le camouflet lui a fait penser à toutes les bonnes choses de sa vie. Lopez a décidé de voir le verre à moitié plein et d’examiner toutes les choses positives de sa carrière au lieu de se concentrer sur les négatifs.

“J’ai dû réexaminer comme” Pourquoi faites-vous cela, pourquoi êtes-vous si triste en ce moment? ” Ajouta Lopez. «Vous venez de vivre l’année la plus incroyable de votre vie – vous venez de voir la plus grande ouverture d’un film de votre carrière, vous venez de marcher sur la piste de Milan et vous avez vécu un moment de mode [in her iconic Versace dress], tu fais le Super Bowl dans quelques semaines, qu’est-ce que c’est? ‘”

“Et vous voulez la validation des gens”, a poursuivi Lopez. «Vous voulez que les gens disent que vous avez fait du bon travail, et j’ai réalisé:« Non, vous n’avez pas besoin de ça, vous faites cela parce que vous l’aimez », réalisant finalement que« Je n’ai pas besoin de ce prix ici pour me dire que je suis assez. ”

Le processus de réflexion de Lopez a servi d’exemple sur la façon de se relever face à un défi. Son talent est sans fin et elle réussit partout et continuera de surprendre les fans dans le processus.