– Jennifer Lopez se souvient de Selena Quintanilla avec une vidéo émotionnelle

Jennifer Lopez

Ce 21 mars, c’était 23 ans depuis le début du film sur la reine du Tex-Mex …

Jennifer Lopez a rappelé sur son Instagram les près de 25 ans (31 mars) du meurtre de la chanteuse américano-mexicaine Selena et les 23 ans des débuts du film (21 mars 1997) qu’elle avait joué avec la reine du Tex-Mex et que la catapulté à la gloire.

J-Lo a partagé une vidéo émotionnelle rappelant des scènes du film et des scènes de la vie de Selena Quintanilla:

«Rejoignez-moi aujourd’hui à #CelebrandoSelena. Je ne peux pas croire que 23 ans se soient écoulés depuis la sortie de ce film étonnant et 25 ans depuis sa mort. Selena a été une inspiration pour moi et j’ai eu beaucoup de chance d’être choisie pour la jouer. En tant qu’artiste, ce film était vraiment une expérience dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Veuillez partager les souvenirs de Selena et du film avec moi », a-t-elle écrit.

Selena a été abattue par le président de son fan club, Yolanda Saldívar, pour détournement de fonds dans leurs entreprises. Elle voulait simuler un assaut.

Saldívar a été condamné à la prison à vie en 1995, mais a la possibilité d’obtenir une libération conditionnelle en 2025.