Jennifer Lopez, son premier grand amour meurt David Cruz

La chanteuse et actrice Jennifer López est en deuil après la la mort de son ex-partenaire Daniel Cruz à 51 ans qui était son premier grand amour et l’un des hommes les plus importants de sa vie étant son partenaire depuis près de 10 ans.

Daniel est décédé dans le Hôpital Mount Sinai West à Manhattan en raison d’un maladie cardiaque, comme le rapporte E! Nouvelles.

La Diva et Cruz de Bronx se sont rencontrés dans l’année 1984 au lycée quand elle était 15 ans d’âge ayant un an de plus.

Ils avaient tous deux une relation depuis près de 10 ans et fini quand la carrière Jennifer a commencé à FleurirIl a même pu l’accompagner à certains événements du tapis rouge.

López toujours n’a fait aucun commentaire à propos de la triste perte.

Il était gentil et aimant. Il ne s’est jamais accroché à quoi que ce soit et a toujours été très ouvert. Il était un père dévoué, il a aidé à élever son beau-fils qui est maintenant dans la Marine. Il aimait les Yankees et les Knicks “, a déclaré Isa, qui était avec lui depuis 18 ans.

Comme on le sait, JLo a eu diverses relations, et après Daniel dans 1995 a commencé un engagement avec l’acteur Wesley Snipes après avoir tourné le film ensemble “Train d’argent”

Le premier mari du chanteur était Ojani Noa, qu’il a rencontré quand il travaillait comme serveur dans un restaurant à Miami et ils ont contracté mariage dans l’année 2007, se terminant un an plus tard par un divorce.

Plus tard, il a eu une liaison avec le rappeur Sean Combs et grâce à cette relation, il a obtenu le surnom JLo.

Son deuxième mariage Il était avec le danseur Cris Judd en 2001 et a pris fin en 2003 quand il a commencé à sortir avec Ben Affleck.

Cette relation a commencé lors du tournage du film. “Gigli” dans l’année 2002 et ils ont commencé planifiez votre mariage jusqu’à ce que je sache annulé dernière minute en 2003 et un an après, ils ont pris fin.

Dans l’année 2004 Elle a commencé une liaison avec Marc Anthony et ils se sont mariés la même année. Ils avaient le Boutons de manchette Max y Emme en 2008 et après 7 ans de mariage Anthony a demandé le divorce en 2012.

Une bonne chose est que malgré son divorce ils ont tous les deux un bonne relation à cause de leurs enfants ensemble.

Jusqu’à présent, Jennifer a une relation amoureuse avec Alex Rodríguez et ils sont proches de se marier avoir 3 ans de parade nuptiale.

Il y a quelques semaines, Alex a partagé une émotion vidéo pour son anniversaire l’engagement, qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux.

