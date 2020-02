Jennifer Lopez vient de prouver que sa fille Emme va devenir une superstar comme elle

Lorsque Jennifer Lopez et Shakira ont atteint l’étape de la mi-temps lors du Super Bowl, les gens savaient ce qu’ils allaient livrer. Un spectacle énergique et sexy avec des messages de pouvoir féminin et de fierté dans la culture latino a suivi.

Mais ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’était que la fille de Lopez, Emme, les rejoigne. Lorsqu’elle est passée sous les projecteurs, accompagnée d’une chorale d’enfants, Emme a séduit la foule avec sa voix claire et sa performance confiante.

La fille de Lopez a été un succès dans sa performance de camée au Super Bowl, laissant les gens bourdonner sur son avenir dans le monde du chant. Et si l’on considère son parcours, une carrière dans la musique semble presque acquise.

Emme est la fille de deux superstars musicales

Emme et son frère jumeau Max ont deux parents au talent musical remarquable. Non seulement ils ont le remarquable Lopez pour une maman, mais leur père est Marc Anthony, l’artiste de musique latine très populaire.

Les jumeaux sont nés en 2008, lors du mariage d’Anthony et Lopez. Le couple s’est séparé en 2011 et le divorce a été définitif en 2014.

Depuis, Anthony est marié et divorcé. Lopez est fiancé à la star du baseball Alex Rodriguez. Les ex restent amicaux alors qu’ils coparentent leurs jumeaux.

Avec deux de ces puissances musicales pour les parents, il n’est pas surprenant que même à 11 ans, Emme ait pu réaliser la performance qu’elle a faite au Super Bowl. Après tout, ce n’était même pas sa première fois sur scène.

Ce n’était pas la première fois qu’Emme chante avec sa maman

En juillet de l’année dernière, Lopez a célébré son 50e anniversaire avec une somptueuse fête au manoir de Gloria Estefan à Miami. Au cours de l’événement étoilé, Emme et Max ont chanté pour leur maman.

Max rappa quelques lignes de la comédie musicale Hamilton. Pendant ce temps, Emme a chanté “Savez-vous où vous allez” de Mahogany et “Hard Knock Life” de la comédie musicale Annie.

Emme a également joué avec sa mère dans d’autres contextes, comme lorsqu’elle l’a rejoint sur scène lors d’un concert au Forum pour chanter avec elle le tube de Lopez Limitless. Avec toute cette pratique, il n’est pas surprenant qu’Emme ait pu donner une performance aussi parfaite au Super Bowl.

Elle est montée sur scène, chantant une interprétation plus lente du succès de Lopez, «Let’s Get Loud», puis menant en quelques lignes de «Born in the U.S.A». Elle a non seulement frappé toutes les notes avec facilité, mais il semblait qu’elle s’amusait. Apparemment, ce n’est pas inhabituel pour le chanteur en herbe.

Emme semble être né pour jouer

Lopez dit qu’Emme a un confort naturel sur scène. Sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon, elle a expliqué: «Elle a le gène de la performance là où elle ne le laisse pas dans son esprit, quelle est sa taille ou comment cela vous fait peur. C’est ce que vous devez faire lorsque vous êtes là-haut. “

Mais si vous pensez que cela signifie qu’elle est comme sa maman, Lopez ne serait pas tout à fait d’accord. Cette voix? Cela vient directement de son père.

Emme Maribel Muñiz | Tom Pennington / .

“Elle a la voix de son papa. Elle est incroyable », a déclaré Lopez dans une interview l’an dernier. “C’est naturel. Emme pouvait toujours chanter. Je me souviens quand elle était dans le berceau, quand elle était bébé, elle fredonnait, genre, fredonnait vraiment pour elle-même. »

De toute évidence, Emme a le talent brut et l’amour de la performance dont elle a besoin pour suivre les traces de ses célèbres parents, ainsi que beaucoup d’encouragements de sa mère. Tout cela mènera-t-il à un avenir dans le monde de la musique? Seul le temps nous le dira. Mais si Emme devient une superstar, personne ne sera très surpris.