Jennifer Tilly confirme qu’elle fera partie de la série télévisée “Chucky” de Syfy et Don Mancini

Officiellement commandé le mois dernier, Syfy apporte la poupée tueuse la plus emblématique de l’horreur sur le petit écran avec “Chucky», Une prochaine série télévisée du créateur de la franchise Don Mancini et le cerveau de “Channel Zero” Nick Antosca. Dans la série, “Après qu’une poupée Chucky vintage se soit présentée lors d’une vente de garage en banlieue, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos alors qu’une série de meurtres horribles commence à révéler les hypocrisies et les secrets de la ville.”

“Pendant ce temps, l’arrivée d’ennemis – et d’alliés – du passé de Chucky menace d’exposer la vérité derrière les tueries, ainsi que les origines indicibles de la poupée démon en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est devenu en quelque sorte ce monstre notoire.”

“L’émission sera une nouvelle interprétation de la franchise, nous permettant d’explorer le personnage de Chucky avec une profondeur uniquement offerte par le format de la série télévisée, tout en restant fidèle à la vision originale qui terrorise le public depuis plus de trois décennies”, a déclaré Mancini.

Alors, combien la série se connectera-t-elle à la franchise de film originale? Eh bien, pour commencer, Jennifer Tilly vient de confirmer qu’elle apparaîtra dans la nouvelle série “Chucky”!

“Je suis tellement excité”, a déclaré Tilly à Page Six cette semaine. Elle a poursuivi, taquinant son implication, “Don Mancini, qui a créé Chucky il y a 30 ans, est l’auteur de cette série, donc c’est l’original Chucky. Un petit oiseau m’a dit que j’allais en faire partie. “

Il semble assez sûr de supposer que Tilly jouera Tiffany Valentine dans la série, qui a été vue pour la dernière fois avec une Nica Pierce infusée de Chucky à la fin de Cult of Chucky.

Le tournage de “Chucky” devrait commencer cet été.