Jennifer Tilly confirme son implication dans la série Chucky de Syfy

Cela fait 2 ans que Jennifer Tilly n’est pas apparue pour la dernière fois en tant que Tiffany Valentine en 2017. Culte de Chucky. Maintenant, la candidate aux Oscars a officiellement confirmé qu’elle reviendra à Don Mancini depuis longtemps Un jeu d’enfant franchise dans la prochaine série d’horreur de Syfy Chucky. S’adressant à Page Six, Tilly a révélé que la production de la série devrait commencer cet été.

“Je suis vraiment enthousiaste,” Dit Tilly. «Chucky est très proche et chère à mon cœur. Partout dans le monde, partout où je vais, je descends d’un avion vers un pays que je ne connaissais même pas, et ils connaissent un mot, et ce mot est «Chucky», et ils veulent un câlin. »

“Don Mancini, qui a créé Chucky il y a 30 ans, est l’auteur de cette série, donc c’est le Chucky original. Un petit oiseau m’a dit que j’allais en faire partie. »

Tiffany Tiffany Valentine a fait ses débuts en 1998 Épouse de Chucky où elle a joué le rôle amoureux de la poupée tueuse titulaire qui, contrairement à Chucky, ne tue que les gens qui le méritaient. Elle a également joué dans deux autres suites Graine de Chucky et Malédiction de Chucky.

dans le Chucky série, après qu’une poupée Chucky vintage se soit présentée dans une vente de garage de banlieue, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos alors qu’une série de meurtres horribles commencent à révéler les hypocrisies et les secrets de la ville. Pendant ce temps, l’arrivée d’ennemis – et d’alliés – du passé de Chucky menace d’exposer la vérité derrière les tueries, ainsi que les origines indicibles de la poupée démon en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est devenu en quelque sorte ce monstre notoire.

En 1988, Chucky s’est frayé un chemin dans le zeitgeist de la culture pop avec la première de Un jeu d’enfant réalisé et co-écrit par Tom Holland. La sensation internationale a engendré six suites, toutes écrites par Mancini et produites par David Kirschner. L’année dernière, Orion Pictures avait sorti un remake d’horreur du film de 1988 qui présentait Mark Hamill comme la voix de Chucky.

Mancini (Hannibal) et Kirschner (Hocus Pocus) sera un exécutif produit aux côtés de Nick Antoscia (L’acte) via sa bannière Eat the Cat. Ce projet sera la deuxième collaboration de Mancini avec Syfy, qui a travaillé sur la série d’anthologie d’horreur Chaîne zéro.

le Un jeu d’enfant La série dure depuis 30 ans, avec le premier film tombant en 1988 au succès du box-office, des critiques généralement positives et un culte suivant, engendrant six suites qui sont restées des succès au box-office mais ont lentement commencé à gagner plus de critiques mitigées et négatives, jusqu’à la revitalisation Malédiction de Chucky, qui est revenu aux racines de l’horreur de la franchise et a obtenu des critiques très positives. Le dernier versement, Culte de Chucky, est sorti sur Blu-ray et vidéo à la demande en octobre dernier et a reçu de très bonnes critiques de la part des critiques. Brad Dourif est un incontournable de la franchise depuis sa création, prêtant sa voix à la poupée meurtrière dans tous les films.