Jennifer Williams, star de “Basketball Wives”, accusée d’avoir fréquenté un rappeur qui a déjà fréquenté un de ses amis présumés

La star de Basketball Wives Jennifer Williams a eu sa juste part de moments de télévision pas si géniaux. De son divorce public – à ses retombées avec la frenemy Evelyn Lozada – à un moment donné, il est apparu que Williams ne pouvait pas faire une pause. Mais, elle a toujours rebondi et a juré de rester élégante et belle au milieu du chaos.

Malheureusement, elle s’est retrouvée au milieu de plus de problèmes. Une femme prétendant être un ancien ami de Williams accuse Williams d’avoir noué une relation avec son ex, le rappeur Rick Ross.

Jennifer Williams accusée de sortir avec l’ex de son ami, le rappeur Rick Ross

Tout a commencé avec une publication Instagram. Williams a promu le nouveau champagne de Ross pour son compte.

«Rose toute la journée… Merci @richforever de m’avoir gardé du champagne. Qui veut boire avec moi? », A-t-elle sous-titré la photo d’elle en lingerie tenant la bouteille de champagne.

À en juger par le commentaire de Ross sur la photo, le rappeur a aimé ce qu’il a vu. «Envoyez-moi la photo originale», a-t-il écrit.

L’ancienne petite amie de Ross, le mannequin Brit Eady, n’était pas satisfaite des plaisanteries de Ross et Williams sur les réseaux sociaux. Elle est allée sur Instagram et a affirmé qu’elle et Williams étaient des amis, mais les choses ont pris un tour après que la star de la réalité a brisé le code des filles et a commencé à sortir avec Ross. Eady et Ross étaient en couple depuis plusieurs années.

“B *** hes être à votre berceau pour Noël avec votre famille puis demander à votre coiffeur pour la même coiffure bob puis aller [expletive] sur votre ex un mois plus tard », a-t-elle écrit. «Je jure sur ces téléviseurs [expletive] ASSUREZ-VOUS D’ÊTRE QUELQUE FAIBLE BAS SALUT sourire sur votre visage, demande de l’aide un ** B *** HES. “

Elle a également partagé qu’elle avait contacté Williams pour discuter de la situation, mais Williams l’a bloquée sur les réseaux sociaux.

Williams n’a pas répondu à son commentaire en ligne, mais selon l’hôte de The Breakfast Club Angela Yee – qui est aussi une amie de longue date de Williams – Williams et Ross sont amis depuis des années. Yee a également révélé que selon le camp de Williams, elle et Eady n’étaient jamais des amis mais partagent plutôt un ami commun. Williams aurait choisi de ne pas répondre aux affirmations d’Eady parce qu’elle pense qu’Eady aspire à l’attention des médias.

Ce n’est pas la première fois que Jennifer Williams est accusée d’avoir brisé une maison

Williams peut nier toute relation avec Ross, mais ce n’est pas la première fois que la star de télé-réalité est accusée d’être impliquée avec quelqu’un qui était déjà dans une relation. Alors qu’elle se querellait avec la co-star de Basketball Wives, Tami Roman, Roman a publié un style libre sur son compte Instagram destiné à Williams. Dans le rap, elle a renversé tous les prétendus squelettes sales de Williams.

La révélation la plus choquante de Roman est que Williams avait une relation avec le champion de la NBA Michael Jordan alors qu’il était marié. Elle a également allégué que Williams était une groupie connue qui recherchait des athlètes pour financer son style de vie et qu’elle avait «vendu son âme» à de faux amis. Roman a déclaré que Williams l’avait suppliée de l’aider à revenir dans la série, c’est ainsi qu’elle a fini par revenir en tant que membre principal de la distribution.

Williams a répondu en publiant son histoire sur Instagram, en écrivant: «Un chien frappé tombera.» Elle a fouillé Roman en alléguant que Roman avait tenté de se venger. Leurs retombées se sont produites après que Williams ait déclaré avoir montré que Roman était impliqué dans la diffusion d’informations préjudiciables sur le fait qu’Evelyn Lozada avait une liaison avec l’ex-mari de Shaunie O’Neal.

Williams a nié les allégations de Roman et les deux se sont chamaillés pour le reste des saisons 7 et 8.