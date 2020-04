Jensen Ackles de Supernatural pense que le retard améliorera les derniers épisodes

La star surnaturelle Jensen Ackles pense que le retard du coronavirus améliorera les derniers épisodes de l’émission de longue date.

Supernatural est, bien sûr, la série la plus ancienne de la CW et il semblait que celle-ci prenait enfin fin. Malheureusement, la série a rencontré un dernier obstacle qui prolongera la vie de l’émission sous la forme du coronavirus. Le mois dernier, il a été annoncé que les derniers épisodes de Supernatural allaient être retardés en raison des préoccupations persistantes concernant l’épidémie. Alors que la majorité des épisodes avaient été filmés, les différents services d’effets visuels avaient été fermés en raison de la pandémie. Cependant, la star Jensen Ackles pense que le retard contribuera à améliorer les derniers épisodes de la série.

Dans Supernatural, Jensen Ackles incarne Dean Winchester, le plus jeune des deux frères Winchester et a été le principal acteur du personnage depuis le début de la série en 2005. Jensen Ackles a commenté la situation actuelle du coronavirus lors d’un entretien avec Entertainment Weekly. Cependant, il semblait également penser que cela permettrait à toutes les personnes impliquées dans la série de bien prendre leur temps avec les derniers épisodes de la longue série:

Évidemment, c’est une situation horriblement malheureuse dans laquelle nous nous trouvons, mais la doublure argentée est qu’elle nous donne l’occasion de nous ressourcer. Nous venions de terminer l’épisode 18, nous avons tourné un jour de l’épisode 19, et je lisais ces deux scripts de monstres en pensant: “ C’est comme si nous étions à la fin d’un marathon et ils veulent que nous sprintions pour les deux derniers kilomètres. ” J’ai l’impression que cela nous donne presque l’occasion de se recentrer et d’entrer dans les deux derniers épisodes et de les frapper avec tout ce que nous avons. Je pense que cette pause pourrait mieux servir les derniers épisodes.