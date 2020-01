Jeopardy le plus grand de tous les temps: résultats de l’épisode 4 – Ken Jennings gagne

HISTOIRES CONNEXES

Toutes mes excuses à Ken Jennings, mais nous admettons que nous nous enracinions contre lui dans la nuit de mardi 4 de Jeopardy! Le plus grand de tous les temps… juste parce que ce tournoi a été tellement amusant, nous ne voulons pas qu’il se termine.

Pour récapituler, le spécial aux heures de grande écoute ramène les trois meilleurs gagnants de tous les temps du quiz: Ken Jennings, qui détient toujours le record avec sa célèbre séquence de victoires de 74 jours (gains totaux: 3 370 700 $); Brad Rutter, qui a amassé le plus gros total de l’émission avec 4 688 436 $ – et n’avait jamais perdu un Jeopardy! jouer à un adversaire humain, entrant dans ce tournoi – et James Holzhauer, qui a établi plusieurs records l’an dernier sur son chemin pour établir la marque des meilleurs gains d’une journée dans l’histoire de l’émission (gains totaux: 2712216 $).

Ces trois joueurs s’affronteront dans un tournoi de trois à sept matchs aux heures de grande écoute, le premier à gagner trois nuits en remportant le grand prix d’un million de dollars et le titre de «Le plus grand de tous les temps» de Jeopardy! »(Les deux finalistes recevoir un prix de consolation de 250 000 $ chacun.) Les épisodes durent une heure, contrairement au format habituel d’une demi-heure de Jeopardy!, et bien sûr, l’hôte de longue date Alex Trebek est sur place pour répondre aux questions … euh, réponses, C’est.

Jusqu’à présent, Jennings a remporté deux nuits, Holzhauer en a remporté une et Rutter a été exclu. Dans la nuit 4, alors, Jennings était sur le point de gagner le tout – avec un trophée d’or brillant! – avec une victoire de plus. La première manche du jeu 1 comportait des catégories inspirées des titres des émissions ABC («Le baccalauréat», «La famille moderne»), et Jennings a pris une avance rapide en atteignant un double quotidien précoce, terminant la ronde avec un total de 12800 points. Dans le tour Double Jeopardy, Rutter a mis à zéro un autre Daily Double – ouch – tandis que Jennings a repoussé un Holzhauer en plein essor et a encore doublé son total en identifiant correctement la pièce de 1951 du Tennessee Williams The Rose Tattoo. Il a également misé sur Final Jeopardy et a cloué la région grecque d’Arcadia, terminant le premier match avec 65600 points à 34181 de Holzhauer et zéro de Rutter (gulp). Découvrez le grand cerveau de Ken!

Le jeu 2 a commencé avec Holzhauer en faisant un coup sauvage à Rutter: lorsque le tableau a effacé leurs totaux pour le jeu 1, il a déclaré: «Hé, le score de Brad est toujours là!» (Ouaip, toujours zéro.) ‘adversaires étaient partis à ce stade, compte tenu de son avantage considérable. Holzhauer détenait une avance de 8 200 à 5 600 sur Jennings après la manche de Jeopardy (Rutter en avait 1 000, pour mémoire), mais Jennings a repris la tête de Double Jeopardy avec une réponse quotidienne correcte de l’ancien vice-président Adlai Stevenson. Holzhauer a rugi, cependant, avec une réponse correcte du Daily Double sur la nation africaine du Tchad. Entrant dans Final Jeopardy, il détenait une avance de 44 000 à 23 000 sur Jennings, avec Rutter derrière avec 1 400. Est-ce que “Jeopardy James” pourrait compléter un retour étonnant et prolonger cette compétition pour une autre nuit? (S’il vous plaît?)

Hélas, ce ne devait pas être. La catégorie Final Jeopardy était «Les tragédies de Shakepeare», et Jennings a correctement identifié Iago d’Othello… mais Holzhauer a raté avec Horatio de Hamlet, après avoir tout misé. Le total final: Jennings avec 88 600, Holzhauer avec 34 181 et Rutter avec seulement 1 400. (Mais il a utilisé sa réponse de Final Jeopardy pour dire: «Tu es le meilleur, Alex!» Donc c’était gentil.) Félicitations, Ken! Nous ne recherchions pas pour vous, mais vous l’avez mérité!

Qu’avez-vous pensé du Jeopardy de mardi! compétition? Et êtes-vous heureux de voir Ken Jennings couronné champion? Laissez vos pensées dans un commentaire ci-dessous.