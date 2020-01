“Jeopardy!”: Pourquoi Alex Trebek n’aidera pas à choisir l’hôte suivant

HISTOIRES CONNEXES

Bon nombre des questions sur la télévision dans notre colonne TVLine très populaire sont posées principalement pour le plaisir. Mais parfois, lorsque cela est possible, nous aimons chercher une réponse. Comme à la question: «Pourquoi Alex Trebek n’a-t-il pas son mot à dire sur son potentiel, un successeur d’un jour comme Jeopardy! hôte?”

Dans le récent ABC spécial en prime time Qu’est-ce que Jeopardy!? Alex Trebek et America’s Most Popular Quiz Show, Trebek – qui a 79 ans et lutte depuis mars contre le cancer du pancréas de stade 4 – a déclaré que chaque fois que son dernier épisode arrivera, son message d’adieu de 30 secondes aux téléspectateurs comprendra l’avertissement «Don ne me demandez pas qui va me remplacer, car je n’ai rien à dire là-dessus. »

Mais la raison pour laquelle il n’aura aucune contribution, même après avoir hébergé Jeopardy! depuis plus de trois décennies, se trouve en Trebek lui-même.

«Ce n’est pas à moi de décider. Et je ne me rendrais pas disponible pour présenter une opinion », a expliqué Trebek à TVLine lors de la tournée de presse hivernale de TCA, à la suite d’une séance de questions-réponses pour le tournoi Greatest of All Time. «Je laisserais le soin aux responsables.»

En parlant de qui, TVLine a demandé à son tour à Jeopardy! le producteur exécutif Harry Friedman sur le rôle de Trebek (ou son absence) pour aider à repérer le prochain hôte du jeu télévisé. “[Alex] n’a vraiment aucun intérêt à participer à ce processus », a déclaré Friedman. «Nous serions ravis de son avis, bien sûr, mais il a l’impression que ce n’est vraiment pas à lui. Et il le dit depuis longtemps. »

Donc, en dehors de la soumission d’une recommandation officielle, qui est le choix de rêve de Trebek? «Quand les gens me demandent qui j’aimerais voir me remplacer, je dis: ‘Eh bien, ce sera probablement une femme, et elle devra être brillante, elle devra avoir un bon sens de l’humour … «Uhhhh, voyons voir…. Betty White! Betty White est mon choix. “

