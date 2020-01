“Jeopardy The Greatest of All Time”: Réponse de Pat Sajak – Meilleures citations TV

Une nouvelle année approche officiellement, et vous savez ce que cela signifie: il y a un tout nouveau dialogue télévisé à apprécier!

Plusieurs séries télévisées ont fait leurs débuts ou sont rentrés de pause au cours de la première semaine complète de janvier, ce qui nous donne la première occasion en 2020 de reconnaître les meilleurs extraits sonores du petit écran.

Cette fois-ci, notre galerie Citations de la semaine comprend un jeu de cartes qui a mal tourné dans Last Man Standing, une réponse à un entretien d’embauche qui n’a pas tout à fait suscité la réaction idéale sur la liste de lecture extraordinaire de Zoey, des jeux de mots à vie ou à mort sur Medical Police et La fouille inattendue de Sacha Baron Cohen sur Facebook lors des Golden Globes.

Également en vedette dans la galerie de cette semaine: une double dose de la première saison finale de Schitt’s Creek, ainsi que des moments citables de Jeopardy! Le plus grand de tous les temps, The Good Place, Superstore et plus encore.

Consultez la galerie ci-jointe – ou cliquez ici pour un accès direct – puis cliquez sur les commentaires et dites-nous si nous avons manqué l’un de vos favoris!