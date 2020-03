«Jeopardy», «Wheel of Fortune»: le coronavirus n’invite aucun public en direct

HISTOIRES CONNEXES

Péril! et Wheel of Fortune prennent des précautions contre la propagation du nouveau coronavirus: les deux programmes seront enregistrés sans audience en direct “à court terme”, rapporte notre site partenaire Variety.

La décision a été prise pour plusieurs raisons: Jeopardy! l’hôte Alex Trebek est immunodéprimé après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4 l’an dernier, ce qui le met davantage en danger s’il entre en contact avec le virus. La sécurité des membres du public était également une préoccupation, car ils ont tendance à être plus âgés et souvent venus de l’extérieur de la ville, parfois par avion, pour assister aux jeux télévisés.

Les programmes produits par Sony Pictures Television sont prévus pour enregistrer des épisodes jusqu’à la mi-avril.

Coronavirus est également responsable de l’annulation du festival South by Southwest, qui devait avoir lieu du 13 au 22 mars à Austin, au Texas. Et comme l’a rapporté TVLine, les dirigeants de plusieurs grands studios hollywoodiens surveillent de près l’épidémie en ce qui concerne San Diego Comic-Con, qui devrait se tenir dans cinq mois, du jeudi 23 juillet au dimanche 26 juillet. préoccupation. Pour l’instant, nous adoptons une approche attentiste », a déclaré à TVLine un responsable anonyme d’un grand studio, tandis qu’un porte-parole de Comic-Con a déclaré que l’organisation« travaille avec des responsables locaux en ce qui concerne le COVID-19. situation et continue de suivre de près l’évolution de la situation. »

À ce jour, il y a au total 423 cas confirmés de coronavirus aux États-Unis et 26 décès.