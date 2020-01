Jeremy Jordan revient sur «Supergirl» janvier 2020

HISTOIRES CONNEXES

“Back From the Future” est un titre plutôt approprié pour l’épisode de Supergirl qui accueille à nouveau Jeremy Jordan.

Avant le Comic-Con de San Diego l’été dernier, Jordan a révélé qu’il était en route vers la série CW, partageant sur Instagram: «Il s’avère que Winn n’a pas commencé 1000 ans dans le futur, juste pour la saison 5! Tellement heureux de revenir jouer avec mes amisssssss !! »(Jordan faisait référence au fait que Winn a été vu pour la dernière fois voyageant 1000 ans dans le futur, dans la finale de la saison 3.)

Maintenant, il a été annoncé que le premier épisode de Jordan sera diffusé le dimanche 26 janvier et s’intitulera «Back From the Future, Part One». Dans cette sortie, dirigée par l’acteur David Harewood (qui joue J’onn), «As Supergirl essaie de contrecarrer un imitateur de Toyman, Winn Schott revient du futur »- ce qui est logique, étant donné que le Toyman original de la série était le père de Winn, Winslow Schott Sr. (joué par le vétérinaire Revenge Henry Czerny).

Jordan est de retour pour trois épisodes au total.

Supergirl reprend la saison 5 le dimanche 19 janvier avec “The Bottle Episode”, dans lequel les complications de la crise (se terminant le mardi 14 janvier sur Arrow / Legends) laissent Supergirl face à une menace chaotique. Meaghan Rath (Hawaii Five-0), la vraie sœur de l’acteur Jesse «Brainy» Rath, guest-stars.

