Jeremy Renner taquine “Hawkeye” est maintenant en production

Il semble que la production de la prochaine série Marvel Disney +, Hawkeye, sera bientôt filmée alors que l’acteur Jeremy Renner a publié le logo de Hawkeye dans son histoire Instagram aujourd’hui avec la légende “Il est temps de commencer à s’étirer”.

La nouvelle série Hawkeye devrait arriver sur Disney + en 2021 et il y a eu des rumeurs selon lesquelles la série souffrait de certains retards, mais il semble que l’acteur se prépare à faire son retour.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

