Jeremy Roloff applaudit ses abonnés Instagram inquiets pour la sécurité de sa fille

Nous avons investi dans la famille Roloff depuis que Matt et Amy Roloff ont mis leur famille sous les projecteurs du petit écran pour la première fois avec Little People, Big World. Alors que nous avons vu leurs quatre enfants grandir au fil des ans, seuls Zach Roloff et sa femme, Tori, restent des habitués. Mais Jeremy Roloff et sa femme, Audrey, ont toujours un gros public grâce aux médias sociaux.

Jeremy et Audrey poursuivent leurs propres affaires, et généralement, c’est Audrey qui partage son mariage, ses enfants et sa relation avec Dieu. Mais Jeremy a également provoqué une controverse en ligne. Et un article récent, a-t-il ajouté, montrant sa fille, Ember, à proximité alors qu’il travaillait sur des machines lourdes, reçoit beaucoup de critiques de la part de certains adeptes. Voici ce qu’ils disent et comment il applaudit.

Jeremy Roloff ne joue plus régulièrement sur «Little People, Big World»

Jeremy Roloff célèbre son nouveau livre, «A Love Letter Life» | Tibrina Hobson / .

Zach et Tori continuent de partager leur voyage en couple et en tant que parents sur LPBW. Mais Jeremy a fait savoir qu’il avait d’autres ambitions qui n’avaient rien à voir avec la télé-réalité. En juillet 2018, il a créé une publication Instagram expliquant pourquoi il prenait du recul par rapport à l’émission avec Audrey.

«Après 14 ans, plus de 300 épisodes et 17 saisons, le moment est venu. Il y a un an, j’ai décidé que cette saison serait notre dernière », a-t-il écrit en légende de l’article. «Ce fut une course incroyable, et je ne peux pas dire assez de remerciements à tous ceux qui nous ont regardés et soutenus tout au long du parcours.»

Il a cependant ajouté qu’il «ne disparaissait pas complètement». Au lieu de cela, Audrey et lui ont choisi de suivre «ce que le Seigneur nous a appelés à faire». Cela semblait inclure un podcast, un mémoire, un blog sur le mariage d’alliance et peut-être de futurs efforts avec Roloff Farms.

Il a posté sur la construction d’un camion sur Instagram

Alors qu’Audrey est généralement celle qui fait la promotion du podcast et des livres du couple, c’est Jeremy qui publie des articles sur ses projets personnels. Il semble être très utile, car il aide fréquemment Matt à réaliser des projets sur Roloff Farms. Et maintenant, il semble que son dernier projet concerne la construction d’un nouveau camion.

«La construction de camions arrive! Hier, j’ai ramassé de nouvelles chaussures. »Jeremy a légendé son message qui montre une photo du camion sur lequel il travaille avec sa fille de 2 ans, Ember. Il a également joint une vidéo montrant Ember poussant l’un des pneus dans le garage.

«Je vise à construire un pilote de tous les jours qui soit pratique, mais qui peut également gérer n’importe quelle piste et chaque aventure que nous déciderions de façon réaliste de prendre», a poursuivi Jeremy. «N’ayant possédé et construit que des voitures avant 1976, cela s’avère déjà différent et amusant. Je suis ravi de voir où va la construction. “

Les partisans de Jeremy sont inquiets pour la sécurité de sa fille

Jeremy a de nombreux adeptes, mais tout le monde n’est pas enthousiasmé par la façon dont il construit un camion juste à côté de son enfant de 2 ans.

«Ce bébé est dans une position dangereuse. Peut-être être un peu plus consciente d’elle et pas de la photo Instagram parfaite », a commenté un abonné.

Mais Jeremy ne l’avait pas. À cela, a-t-il répondu, “déplacer des pneus était probablement la chose la plus sûre que nous ayons faite de toute la soirée.”

Quand un autre utilisateur d’Instagram sur le même commentaire a affirmé que Jeremy “avait retiré” une autre photo sur laquelle ils avaient commenté parce qu’ils soulignaient que Jeremy mettait en danger Ember, Jeremy a répondu en retour: “Vous mentez ouvertement.”

Un autre a commenté: «Oh mon Dieu, voir ce petit enfant derrière un camion en marche me donne de l’anxiété! J’ai connu trop d’accidents, faites attention! »

À cela, un autre adepte a répondu: «seules les lumières sont allumées à l’ouverture d’une porte. mijoter », et Jeremy a apprécié le commentaire.

Jeremy a ajouté: “haha vous êtes la première personne à bien faire les choses mon ami.”

Il est clair que Jeremy n’a pas de temps ni de patience pour ses disciples qui pensent qu’il ne fait pas attention à sa fille. Nous sommes sûrs qu’il fait de son mieux pour publier sur Instagram et garder sa famille en sécurité, alors ses disciples inquiets ne devraient pas avoir peur!

