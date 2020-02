Jeri Ryan dit qu’elle aime qui Seven est devenu sur Star Trek: Picard

Ainsi que la variété des stars de The Next Generation qui sont revenues aux côtés de Patrick Stewart pour Star Trek: Picard, l’émission CBS All Access a également ramené Seven of Nine du Voyager. Vu pour la dernière fois en 2001, Seven n’avait jamais traversé d’autres coins de l’univers de Trek auparavant, donc c’était un gros problème pour les fans. Non seulement cela, mais il y avait une raison légitime pour qu’elle présente également, avec elle et Picard étant d’anciens Borgs qui ont récupéré leur humanité.

À travers ses deux apparitions jusqu’à présent dans la série, les épisodes 4 et 5, nous avons pu voir à quel point Seven – ou, pour utiliser son nom humain, Annika – est devenue au cours des 20 dernières années. Dans un endroit tragique après la mort de son fils de substitution, Seven est alimentée par une soif de vengeance lorsque Picard la rencontre. C’est loin de la femme très régimentée et contrôlée du Voyager.

Mais l’actrice Jeri Ryan aime cette nouvelle version de son personnage – même si elle avait besoin de convaincre pour revenir au début. En parlant à Vulture, l’actrice a révélé qu’elle avait d’abord présenté l’idée de rejouer Seven par son ami – et Picard EP – James Duff. Elle n’a cependant pas pris l’offre trop au sérieux à l’époque.

«J’ai en quelque sorte fait caca l’idée, puis il a expliqué l’idée de base de la façon dont elle a changé et qui elle est à ce stade, ce qui était étonnamment attrayant. Certainement, j’étais très intéressé et intrigué, mais je ne pensais pas que quelque chose allait se passer parce que les gens lancent des idées tout le temps à Hollywood et rien ne vient jamais. “

Cliquer pour agrandir

À la surprise de Ryan, cependant, longtemps après cette conversation, elle a de nouveau été approchée à propos de l’idée et s’est rendu compte que Seven revenait réellement.

“Et puis, il y a environ un an, j’étais aux Creative Arts Emmys où ils présentaient à Star Trek un prix pour le 50e anniversaire et j’étais aligné dans les coulisses derrière Alex Kurtzman, attendant de monter sur scène et il a dit:” Oh, oui, je comprenez que vous avez parlé à James. Nous avons beaucoup parlé de Seven dans la salle de l’écrivain. ” Et je me disais: «Attendez, quoi? Ça se passe réellement?! ” [Laughs.] Totalement choqué. Mais c’est super. J’adore qui elle est devenue. “

Les fans devraient consulter l’interview complète via le lien ci-dessous, car c’est une lecture fascinante alors que Ryan continue de discuter de ses premières difficultés à comprendre ce Seven très changé. En fait, c’est Jonathan Del Arco – qui est également revenu en tant que Hugh sur Picard – qui l’a aidée à casser le personnage.

Star Trek: Picard continue ce jeudi avec l’épisode 6, “The Impossible Box”.