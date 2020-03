Jermaine Dupri nomme le célèbre groupe de filles qu’il regrette de “laisser passer”

Jermaine Dupri a dû refuser sa juste part d’artistes tout au long de sa carrière, mais il a récemment déclaré qu’il regrettait d’avoir transmis ce célèbre groupe de filles.



Nous vivons tous avec regrets à un moment ou à un autre. Il est vrai que toutes les expériences que nous avons vécues nous ont conduits là où nous sommes en ce moment. Certaines personnes regardent en arrière leur vie et peuvent citer un ou plusieurs cas qu’elles auraient changé si elles en avaient eu la chance. Jermaine Dupri est l’un des professionnels et des artistes de l’industrie musicale les plus accomplis au monde, il est donc prudent de supposer qu’il est assez satisfait du chemin de vie qu’il mène. Cependant, lors d’un Q&A sur Instagram avec Black Love, l’icône So So Def a partagé qu’il avait au moins un regret dans la chambre.

On a demandé à Dupri s’il y avait des artistes qu’il regrettait “de laisser passer”. Il a répondu: «Je regrette de ne pas avoir essayé de faire du TLC en même temps que Kris Kross. J’avais seulement 19 ans à l’époque et je ne croyais pas en moi en tant que personne, en tant que personne ayant la bande passante pour avoir les deux artistes. Je mettais tellement d’énergie dans Kriss Kross, et je ne donnais que 30 à 40% de TLC, pas même 50%. “

“Je sentais que je m’écartais en essayant de fournir à ces deux groupes ce dont ils avaient besoin pour devenir le succès qu’ils ont fini par devenir”, a poursuivi Dupri. “Donc, je me suis éliminé de TLC en tant que groupe que j’ai réellement présenté au monde.” Ce n’est pas la première fois que Dupri parle de ses liens avec TLC. En mars 2019, le célèbre producteur a discuté avec Uncensored de TV One à propos de Lisa “Left Eye” Lopes qui était l’inspiration derrière le style arriéré de Kris Kross.

“TLC était mon groupe avant de signer avec La Face”, avait-il déclaré à Uncensored. “Left Eye vivait chez moi quand j’ai trouvé Kris Kross. Les vêtements à l’envers sont venus après que nous ayons commencé à obtenir de plus en plus de chansons … Les vêtements à l’envers venaient en fait d’être autour de Left Eye. Parce que Left Eye était ici essayant de couper ses manches de chaque chemise et elle m’avait – j’ai rasé tout mon sourcil. Je n’avais qu’un sourcil et je me promenais en train de faire de la merde sauvage. J’avais un anneau dans le nez. Nous faisions tout ce que nous pouvions pour obtenir l’attention de quelqu’un. ” Découvrez Jermaine Dupri parlant de son regret TLC ci-dessous.

[via]

.