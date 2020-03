Jermaine Dupri réfléchit sur les chanteurs de “Tone Def” à l’audition de “Making The Band”

Jermaine Dupri était l’un des nombreux invités célèbres qui se sont arrêtés pour aider Diddy à choisir son prochain ensemble de talents “Making the Band”.



Making the Band est en cours et au cours du week-end, Diddy et le Combs Cartel ont lancé la première série d’auditions. Le redémarrage de la célèbre série MTV du magnat de la musique a suscité des réponses de milliers d’artistes en herbe qui espéraient une grande pause. Pendant que dans l’ATL, il y avait quelques juges invités pour évaluer les chanteurs, y compris Monica, Dallas Austin, Jermaine Dupri, Pierre Thomas, Coach K, Quavo et Brian Michael Cox.

Il est sûr de dire que depuis ces jours originaux de Making the Band, la culture musicale a changé. Il y a eu une augmentation des artistes indépendants expérimentant de nouveaux sons et ouvrant leur propre carrière réussie avec l’utilisation d’Internet seul, mais avec toute l’évolution vient quelques inconvénients. Jermaine Dupri s’est rendu sur son Twitter pour réfléchir aux auditions de Making the Band et a partagé quelques réflexions.

“L’une des choses que j’ai remarquées et apprises lors des essais #makingoftheband, c’est que les enfants utilisent tellement la syntonisation automatique, la compréhension de la tonalité def a disparu et les gens chantent dans toutes sortes de touches”, le So So Def écrit le fondateur. “Lol, c’est vraiment une épidémie.” Diddy a clairement indiqué qu’il recherchait des chanteurs R&B qui vont faire tomber la maison, alors j’espère qu’il y en a eu quelques-uns qui ont fait la coupe de Jermaine. Êtes-vous d’accord avec lui?

