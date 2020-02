Jero Hernández se souvient dans “Qui veut être millionnaire?” comment s’est passée ta première participation au concours il y a 20 ans

Pour ‘Qui veut être millionnaire?’ Ce sera un honneur d’avoir Jero dans ces spéciaux Antena 3, car il est l’un des candidats avec plus d’expérience en télévision. Juanra Bonet l’a déjà présenté en expliquant qu’il avait participé à 100 programmes dans ‘Know and Win’, 250 dans ‘Pasapalabra’ et c’était sa troisième fois dans ‘Qui veut être millionnaire?’. En tout, tel que rapporté par le présentateur a remporté environ 270 000 euros en compétitions.

Jero, dans ‘Qui veut être millionnaire?’

Dans sa troisième étape pour ‘QQSM?’, Qui a eu lieu le mercredi 19 février, Bonet lui a demandé s’il avait déjà dépensé tout cet argent gagné. “Disons qu’il y a des choses … La chose au sujet des trous est un sujet mais elle répond très bien à la réalité”, a déclaré Jero, puis a révélé ce qui suit: “Je suis très excité de revenir à ce concours car la première fois que j’y suis allé. Il y a exactement 20 ans. “

Quand il a commencé à raconter cette expérience, Jero a déclaré qu’il n’avait pas reçu d’argent: “J’ai pris un porte-clés chaîne”, qui était alors Telecinco. Le présentateur a voulu plaisanter à ce sujet: “Un porte-clés? Nous étions au-dessus du budget il y a 20 ans. Avais-je au moins eu une clé avec un appartement à Torrevieja ou une voiture?”. Mais ça c’est pas passé comme ça. “Le deuxième était déjà dans Antena 3 et présentait Antonio Garrido. J’ai pris 12 000 euros et c’était la première fois que je gagnais de l’argent dans un concours”, se souvient le légendaire compétiteur.

“Je n’ai pas pu concourir”

Lors de sa troisième participation déjà en 2020, Jero a commenté avant de commencer: “On peut remonter aux origines ou aller s’améliorer”, ce à quoi Bonet a répondu avec humour: “Ici, il n’y a pas de porte-clés”. Les questions passaient et on est venu sur le fromage, et le candidat a voulu raconter une autre histoire de sa première fois dans l’émission: “La première fois que je n’ai pas pu participer, “puisqu’ils lui ont demandé ce qu’était le gorgonzola et “Je ne savais pas il y a 20 ans que c’était un fromage.”

Enfin, dans sa troisième étape du concours, il a réussi à surmonter sa figure précédente mais pas à obtenir le bateau. Échec d’une question sur les types de couture de base par couture à la main, Il a fait partir Jero avec 20 000 euros qu’il avait assurés. Il ne voulait pas planter avec 30 000 et voulait continuer à jouer pour 50 000 euros, mais son plan ne s’est pas déroulé comme prévu.

