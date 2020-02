“J’espère que le public de” The Good Doctor “est leur propre version de Shaun”

«The Good Doctor» a insufflé une nouvelle vie à un genre aussi récurrent que le drame médical. La fiction développée par David Shore, créateur de «House», a non seulement généré un énorme impact aux États-Unis, où elle est devenue le produit phare d’ABC, mais a fait le tour du monde grâce à l’histoire de Shaun Murphy, un jeune chirurgien autiste atteint du syndrome du savant qui apprend à appliquer ses vastes connaissances à un monde aussi exigeant que l’hôpital.

Autour du personnage joué par Freddie Highmore, nous trouvons un large casting, dans lequel Hill Harper se démarque par son ancienneté et sa présence comme le Dr Marcus Andrews. Dans la deuxième saison, qui Telecinco diffuse tous les mardis en prime time, ce leader charismatique doit surmonter une bosse importante, et de FormulaTV nous avons eu l’occasion de parler avec Harper de ce tournant, de la pertinence culturelle de la série et de la voie resplendissante à venir.

Dr Andrews dans «Le bon docteur»

Dans la dernière partie de la deuxième saison, Andrews prend une décision vitale, comment avez-vous vécu ce virage?

Le Dr Andrews est souvent mal compris, car il se soucie vraiment des patients, c’est sa priorité. C’est pourquoi il est devenu médecin. Et au cours des deux premières saisons, il voit que Shaun aide à sauver plus de patients, il est un médecin incroyable, alors il se rend compte qu’il vaut la peine de sacrifier son poste de président et de chef de la chirurgie, car, en fin de compte, cela signifiera sauver plus de gens

La troisième saison commence avec Andrews dans une nouvelle position, comment s’est passée l’expérience de partir presque de zéro?

Lorsque Shaun dit quelque chose, les gens savent que c’est vrai et ils veulent voir ce degré d’honnêteté.

En tant qu’acteur, il est merveilleux d’interpréter un tel changement. Parce que cela nous a permis de montrer un nouveau visage d’Andrews, qui a passé les deux premières saisons à grimper pour obtenir plus de puissance. A cette occasion, il est plus humble et ne veut plus monter, il n’a donc pas ce besoin d’agir d’une certaine manière. Vous devez juste être un médecin normal qui s’occupe des patients, vous n’avez pas besoin de concourir. Nous pourrions donc changer la façon dont il interagit avec les autres personnages, pour voir une version moins bruyante et plus douce. Même dans le vestiaire, ce changement est perceptible, car dans les deux premières saisons, il est toujours vêtu d’un costume, et dans la troisième, il porte des pulls et dépouille sa cravate. Et pour moi c’est incroyable d’avoir pu le faire car cela me permet d’explorer la complexité du personnage.

L’année dernière, Freddie Highmore nous a dit que si House était plein de cynisme, Shaun est beaucoup plus optimiste, ce qui a particulièrement attiré le public. Pensez-vous que les gens en ont assez du pessimisme qui nous entoure constamment?

Oui, nous voyons la négativité dans le monde, que ce soit dans les questions politiques, économiques, religieuses, raciales ou idiomatiques. Et, en substance, «The Good Doctor» tente d’unir les gens et de surmonter les obstacles, car, peu importe à quel point vous êtes différent, vous apportez quelque chose de précieux. Les gens veulent qu’on leur rappelle qu’ils comptent. Personne n’est parfait, mais cela ne signifie pas que nous ne sommes pas précieux. Je pense aussi qu’ils aiment voir l’honnêteté. Avec les réseaux sociaux et tout cela, les gens ont du mal à distinguer ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas, tout comme les mensonges peuvent être partagés qui n’ont rien à voir avec la réalité. Shaun n’a pas la capacité de mentir, il ne veut pas le faire. Donc, quand il dit quelque chose, les gens savent qu’il le dit vraiment et le public veut voir ce degré d’honnêteté.

Hill Harper joue Andrews dans la deuxième saison de «The Good Doctor»

Justement, l’un des éléments qui rendent «le bon docteur si honnête» est son engagement envers la diversité, pensez-vous que le succès de la série ouvrira la voie à une représentation plus authentique de la société?

Ce que j’aime dans la série, c’est qu’elle est l’une des plus diverses de la télévision. Le monde ressemble à ceci, il est donc essentiel de représenter que différentes personnes peuvent s’entraider pour être meilleures. Pas besoin de revenir aux petites tribus, on peut vraiment travailler ensemble pour éviter les divisions. Et une autre raison pour laquelle la série fonctionne parce que l’hôpital est dans une certaine mesure un microcosme du monde: il y a des gens qui souffrent, qui vont bien, qui ont besoin de quelque chose, qui travaillent, qui essaient d’être politiques et de monter …

En tant qu’activiste, quel objectif aimeriez-vous atteindre d’une série avec autant de portée que «The Good Doctor»?

J’espère que le public de «The Good Doctor» est sa propre version de Shaun

Tout d’abord, nous voulons divertir. La vraie vie peut être stressante, nous n’arrêtons pas d’entendre parler des nouvelles du coronavirus, des taxes, de l’argent, du changement climatique … Il y a tellement de choses négatives à gérer que vous pouvez prendre une heure pour vous échapper avec quelque chose qui vous touche Le cœur est merveilleux. J’espère que les gens seront reflétés dans la série et qu’à la fin, ils sortiront et seront leur propre version de Shaun, cette personne qui dit la vérité, aide le reste du monde et n’abandonne pas. Dans la série, Shaun a un impact sur le reste des personnages. Par exemple, cela fait qu’Andrews prend une décision différente de celle qu’il aurait prise au début de la série, et cela en dit long sur son évolution. De nombreuses séries gardent les personnages d’une certaine manière à tout prix, mais «The Good Doctor» permet aux personnages de changer et d’évoluer.

En ce qui concerne cette possibilité d’évolution, est-ce quelque chose qui vous attire pour rester dans la série à long terme?

Je ne sais pas ce qu’ils ont l’intention de faire avec Andrews, mais j’espère qu’ils trouveront un moyen de retourner à leur vie personnelle. Parce que je pense que le public est également intéressé à voir que les médecins mènent des vies différentes à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital. J’ai hâte de voir ce qui se passe. Nous terminons l’enregistrement de la troisième saison et nous avons déjà renouvelé pour une quatrième, donc je veux voir ce qu’ils ont l’intention de faire avec la série et avec Andrews.

Personnellement, qu’aimeriez-vous voir Andrews dans la quatrième saison?

Ce sont mes imaginations, mais je pense que nous verrons Andrews retrouver son ambition, car une personne ambitieuse ne perd pas cela. Je ne pense pas qu’ils le montrent de la même manière, mais je dirais qu’ils ne vont pas s’occuper des patients avec complaisance, mais qu’ils essaieront de manifester à nouveau cette ambition. Nous verrons ce qui se passe.

Andrews change d’apparence dans la troisième saison de «The Good Doctor»

Vous êtes également scénariste et réalisateur, si vous en aviez l’opportunité, seriez-vous prêt à écrire ou à réaliser un épisode de la série?

Cela ne m’intéresse pas. Quand j’écris et que je réalise, je veux raconter des histoires plus ouvertes, mais c’est mon cas. C’est l’une des choses que je respecte pour les gens qui écrivent “The Good Doctor”, qui est très bon pour faire ce genre de série. Si je le faisais, je finirais probablement par écrire presque tout le monde et ils mettraient mon nom. J’ai aimé que l’autre jour aux Oscars, ils disaient qu’en regardant les trente premières secondes d’un film, on pouvait reconnaître si c’était de Tarantino, Scorsese … J’adorerais avoir mon propre style, et ‘The Good Doctor’ a déjà le sien. Les gens de la série le rendent formidable, donc je vais faire quelque chose que j’espère être très différent.

Et lorsque vous avez développé votre propre style, qu’avez-vous appris de David Shore et des autres créateurs de «The Good Doctor»?

‘The Good Doctor’ permet aux personnages de changer et d’évoluer

J’ai toujours été intéressé par le dynamisme, que les personnages et les caméras bougent. Et, pour être honnête, ‘The Good Doctor’ est plus intéressé à générer ce mouvement dans le cœur du spectateur qu’à faire courir les personnages d’un endroit à un autre. Ce n’est pas qu’il n’y a pas de moments d’action, mais on ne bouge pas beaucoup. Il y a des discussions, des conversations avec des patients, des opérations … Mais l’important c’est le contenu émotionnel, et je veux l’appliquer à mes projets. N’oubliez pas que les gens peuvent être excités par quelque chose de simple et de pur, même s’ils ne vous voient pas faire du cardio.

Et un autre élément essentiel est Freddie Highmore, qui joue Shaun avec un tel talent que je pense qu’il devrait remporter tous les prix, du Golden Globe à l’Emmy. Il offre la meilleure interprétation à la télévision. Je travaille avec lui tous les jours et je vois ce qu’il fait est incroyable, c’est un merveilleux acteur. Nous écoutons toujours pour parler des caméras et de la technologie, mais lorsque vous avez d’excellents scénaristes et interprétations, vous n’avez presque pas à vous soucier d’autre chose.

‘The Good Doctor’ a réussi à se connecter avec le public depuis sa première, de quelle manière ce succès instantané a-t-il sorti la série?

Pendant le développement, «The Good Doctor» avait quelque chose de compliqué. Mon agent m’a dit qu’il y avait une autre série, l’un des super-héros Marvel, qui avait déjà treize épisodes en charge pour sa diffusion, tandis que “ The Good Doctor ” n’avait que le pilote. Ils m’ont donc recommandé d’opter pour la série dont la diffusion était déjà garantie, car ils m’ont dit que chaque année les chaînes commandent au moins une série qui leur donne une bonne image, même si elles ne vont pas de l’avant ou ne la diffusent pas pendant la mi-saison. La plupart des séries ont un protagoniste attrayant et de bons abdos, mais dans ‘The Good Doctor’ le protagoniste n’est pas parfait, il est très différent. Beaucoup de gens ont dit que vous pourriez avoir un tel personnage dans une série, mais qu’il devrait être secondaire, c’est ce que nous avons vu auparavant. Tant de fois, ‘The Good Doctor’ a été traité comme le petit projet qui pourrait arriver, mais au final, il a été démontré que si vous offrez au public quelque chose de spécial et de génial, il finira par le trouver.

