Jessa Duggar choque les fans en portant un pantalon pour la première fois

Jessa Duggar et son mari, Ben Seewald, ont toujours été plus traditionnels que certaines de ses autres sœurs et leurs familles. Michelle et Jim Bob Duggar ont élevé leurs enfants de façon très conservatrice, mais comme certains ont grandi et déménagé, ils ont adopté de nouvelles règles familiales qui sont un peu plus détendues que celles avec lesquelles ils ont été élevés.

Jessa ne s’était jamais ramifiée en pantalon comme le faisaient certaines de ses sœurs, mais elle a choqué les fans lorsqu’elle a publié une photo récente les portant.

Jessa Duggar, à l’extrême gauche, a rejoint Jinger et Jill Duggar (centre) pour commencer à porter un pantalon | D Dipasupil / . pour Extra

Jessa Duggar a toujours été une adepte des règles

Depuis 19 enfants et

Avec une création en 2008, Jessa a toujours été une partie importante du

spectacle. Lorsque TLC a annulé la première émission et commencé le redémarrage de Counting On, Duggar et sa sœur aînée, Jill Duggar, étaient

la mise au point. Mais une fois que Jill et son mari ont quitté la série en 2017, c’est devenu plus

à propos de Jessa que jamais.

Jessa a toujours suivi de près dans la peau de Jim Bob et Michelle. Elle vit à proximité depuis son mariage avec Ben Seewald en 2014, et elle n’a pas beaucoup dérivé du livre de règles de ses parents jusqu’à présent.

Certaines des sœurs Duggar ont commencé à porter des pantalons

Lorsque Jinger Duggar a épousé Jeremy Vuolo, les deux ont déménagé au Texas et ont commencé à vivre leur vie un peu différemment que Jinger avait été habitué. Elle pourrait s’exprimer davantage une fois qu’elle a épousé Jeremy, et elle a commencé à porter un pantalon et même à se teindre les cheveux. Sa sœur aînée, Jill Duggar, mariée à Derick Dillard, a également élargi ses horizons et commencé à porter des pantalons. Jill portait même un jean déchiré lors d’une sortie en famille début mars.

Jinger Duggar a été la première sœur à commencer à porter des pantalons.

Jill et Jinger ont coupé une grande partie de leurs cheveux – quelque chose qu’ils n’étaient pas autorisés à faire en grandissant. Et maintenant, on dirait qu’ils ont eu une certaine influence sur le style de Jessa.

Jessa a récemment choqué les fans en portant un pantalon sur une photo

Comme une grande partie du reste du pays, Jessa a passé ses journées à la maison avec sa famille dans le but «d’aplanir la courbe» du coronavirus, qui a fait des ravages dans une grande partie du monde. Jessa a récemment publié une photo d’elle avec son mari et ses trois enfants. Et même si elle était accroupie sur la photo, certaines personnes n’ont pas mis longtemps à réaliser que Duggar portait un pantalon.

“Un pantalon!!!!” un utilisateur a commenté; il a reçu plus de 70 likes, et c’était l’un des commentaires les plus appréciés sur le post. «Je devais revenir en arrière et regarder», a répondu un utilisateur. Les gens ont également été surpris par les chaussettes de Jessa et le combo Birkenstocks, mais elle en était propriétaire.

On ne sait pas si les Duggars élèveront leurs enfants différemment

À l’heure actuelle, la plupart des enfants des Duggars sont encore trop jeunes pour que nous puissions dire comment ils seront élevés. Bien qu’ils enseignent toujours beaucoup à leurs enfants la religion, il est possible qu’ils élèvent leurs enfants plus moderne qu’ils n’ont été élevés.

Jill Duggar vient de s’inscrire

son fils aîné à la maternelle, et les fans pensent que Jinger pourrait faire de même quand

sa fille est assez vieille. Le temps nous dira si Jessa suit les pas de sa sœur

trace de pas.