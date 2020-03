Jessa Duggar n’approuve pas la potentielle robe de mariée risquée de Jessica Seewald

La saison 11 de Say Yes to the Dress: Atlanta sera présentée ce soir sur TLC à 20 h. ET, et cela ne mettra en vedette nul autre que Jessica Seewald Lester, qui est la sœur du mari de Jessa Duggar, Ben Seewald. Dans l’épisode, Duggar est présente et partage ses opinions sur les robes que Seewald essaie. Comme les fans pourraient le prévoir, Duggar n’est pas fan de quelque chose de trop voyant.

Jessica Seewald essaie une robe voyante sur ‘Say Yes to the Dress: Atlanta’

Dans un aperçu obtenu par Us Weekly, Seewald essaie une robe Romona Keveza avec un décolleté plongeant. “Mes filles sont là pour jouer!” s’exclame-t-elle.

Elle dit à la caméra que l’encolure basse l’a même surprise.

«La première chose que j’ai remarquée était ma poitrine – un peu partout», a-t-elle déclaré. “Je voulais montrer mes courbes, mais c’est un peu trop flashy.”

Duggar, bien sûr, n’était pas un fan. Elle fait savoir que la robe Romona Keveza est un choix inapproprié pour sa belle-sœur.

“Absolument, comme, non”, a déclaré Duggar. «Le décolleté était définitivement trop bas. Ce n’est pas vraiment à quoi vous devriez ressembler le jour de votre mariage. ”

Elle note cependant qu’elle aime «la coupe de la jupe et tout ça».

Seewald pense qu’elle peut utiliser la robe risquée à son avantage. Elle aime en fait une robe qu’elle a essayée avant la Romona Keveza, et elle pense que tout le monde sera plus à bord avec sa robe de choix après avoir vu ce non-non.

“Peut-être que sortir avec cette robe est une bonne stratégie”, dit-elle. “Après avoir vu cette robe, ils iront très bien avec la première robe.”

«J’aime mieux la première robe que celle-ci», dit-elle aux femmes avec elle. “Je ne peux pas sortir cette première robe de mon esprit.”

Mais tout va bien qui se termine bien parce que Seewald avait l’air heureuse et belle le jour de son mariage.

Jessa Duggar et Ben Seewald

Duggar et Ben se sont mariés en juillet 2018. Ensemble, ils ont trois enfants: Spurgeon, 4 ans, Henry, 3 ans et Ivy, 9 mois.

En 2018, Duggar a partagé quelques conseils de mariage avec Us Weekly:

“N’arrêtez jamais de montrer de la gratitude à votre conjoint pour tout ce qu’il fait pour vous aider”, a-t-elle déclaré à la publication. “Peu importe la taille, grande ou petite. Parfois, les couples s’attendent à des choses l’un de l’autre et ils cessent de remarquer et d’apprécier les choses que l’autre fait pour aider les enfants ou pour que le ménage fonctionne bien. »

