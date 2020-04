J’essaie d’interpréter les méchants comme s’ils étaient bons et vice versa, a déclaré Brian Dennehy

Originaire du Connecticut, il a eu une participation exceptionnelle aux œuvres de William Shakespeare, Antón Chekhov, Eugene O'Neill et Arthur Miller. L'image a été prise le 5 décembre 2009.

Vendredi 17 avril 2020, p. 6

New York. Brian Dennehy, l’acteur costaud qui a commencé à jouer des durs dans les films, puis a été applaudi pour son travail sur scène dans des pièces de William Shakespeare, Anton Chekhov, Eugene O’Neill et Arthur Miller, est décédé à 81 ans.

Dennehy est décédé mercredi soir de causes naturelles à New Haven, Connecticut, selon Kate Cafaro d’ICM Partners, l’agence de représentation de l’acteur.

Connu pour sa construction trapue, sa voix en plein essor et sa capacité à représenter les bons et les méchants avec le même équilibre, il a remporté deux Tony Awards, un Golden Globe et a été nominé pour six Emmy Awards. En 2010, il a été intronisé au Temple de la renommée du théâtre américain.

Des personnalités d’Hollywood et de Broadway se sont souvenues de lui jeudi, y compris Lin-Manuel Miranda, qui a dit avoir vu Dennehy deux fois sur scène et l’a traité de colosse. L’acteur Michael McKean a déclaré que Dennehy était brillant et polyvalent, un acteur puissant et un homme très agréable également. Dana Delany, qui est apparue dans un film avec lui, a déclaré qu’ils ne les faisaient plus comme ça.

Parmi ses près de 40 films, Dennehy a joué le rôle d’un shérif qui a emprisonné Rambo, dans Rambo, un tueur en série dans Catch a Murderer, et un shérif corrompu abattu par Kevin Kline dans Silverado. Il a également eu des rôles bénins en tant que barman qui réconforte Dudley Moore dans Ten, la femme parfaite, ou le chef extraterrestre sensé dans Cocoon et sa suite.

Au fil du temps, il s’est fatigué de la vie dans les studios. Les films étaient amusants, a-t-il noté dans une interview. Ils ont pris soin de toi, de première classe. Ces jours sont révolus.

Dennehy avait un lien fort avec le Chicago Goodman Theatre, connu pour ses drames forts. Il est apparu dans Galileo de Bertolt Brecht en 1986, puis dans Cherry Orchard de Tchekhov pour un salaire bien inférieur à celui qu’il recevait à Hollywood. En 1990, il a joué le rôle de Hickey dans The Iceman Cometh d’Eugene O’Neill, une pièce qu’il a répétée au Goodman Theatre avec Nathan Lane en 2012 et à Brooklyn en 2013.

En 1998, il est apparu à Broadway dans le rôle classique de Willy Loman, l’escroc épuisé dans Miller’s Death of a Salesman, et a remporté le Tony Award pour sa performance.

En 2003, il a reçu un autre Tony pour son rôle dans Long Day’s Journey into Night de O’Neill. Sur le podium, après avoir remercié sa famille, ses coéquipiers et producteurs, et félicité ses adversaires, il a déclaré que “les paroles d’Eugene O’Neill doivent être entendues … Je suis extrêmement reconnaissant de m’avoir donné l’occasion de les prononcer.”

Dennehy est né le 9 juillet 1938 à Bridgeport, Connecticut. Il était l’aîné de trois frères. Il a commencé à jouer à 14 ans à New York alors qu’il étudiait dans un lycée de Brooklyn. Il a joué dans une pièce de Macbeth, a joué au football grâce à une bourse de l’Université Columbia, puis a passé cinq ans dans la Marine.

Il a appris divers métiers

De retour à New York en 1965, il cherche un emploi d’acteur tout en faisant d’autres métiers. J’ai appris de première main comment vit un camionneur, ce qu’un garçon fait, ce qu’un vendeur pense, a-t-il déclaré au New York Times en 1989. Je devais vivre de ces emplois, pas seulement faire semblant.

Ses parents (Ed Dennehy, rédacteur en chef de l’Associated Press à New York, et Hannah Dennehy, infirmière) n’ont jamais pu comprendre pourquoi leur fils avait choisi d’être acteur. Quiconque dans une famille d’immigrants de première ou de deuxième génération sait que l’on s’attend à ce que vous fassiez avancer le ballon sur le terrain de jeu, a déclaré Dennehy au Columbia College Today en 1999. Le jeu n’était en aucune façon qualifié.

Dennehy, 1,90 mètres de haut, est allé à Hollywood pour son premier film, Il … Elle … et Lui, avec Burt Reynolds et Kris Kristofferson. Ils lui ont payé 10 000 $ par semaine pour 10 semaines de travail, ce qui semblait alors être tout l’argent du monde.

Entre autres films, il a fait Searching for Mr. Goodbar, Dirty game, The gambler and his adorable garment, Captured, Gorky Park, Dangerously together, loin de chez soi, présumé innocent, Romeo + Juliet et Assault on prison 13. Il a également donné vie au Le père de Chris Farley dans la comédie de 1995 Tommy Boy.

Il a joué le tueur en série John Wayne Gacy dans le téléfilm de 1991, Catch a Killer, et le leader syndical Jackie Presser dans la spéciale de HBO The Game of Power, un an plus tard. J’essaie d’interpréter les méchants comme s’ils étaient des bons et des bons comme s’ils étaient des méchants, a-t-il dit en 1992.

Il a travaillé, dans ses 70 ans, sur des projets comme Hap and Leonard de SundanceTV, le film The Seagull avec Elisabeth Moss et Annette Bening, et la pièce Endgame, de Samuel Beckett, au Long Wharf Theatre. Sa dernière apparition à Broadway a été dans Love Letters, en face de Mia Farrow, en 2014.

Il laisse dans le deuil sa deuxième épouse, la costumière Jennifer Arnott, et ses enfants Cormac et Sarah, ainsi que Elizabeth, Kathleen et Deirdre, d’un précédent mariage avec Judith Scheff.

