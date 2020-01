Jessalyn Gilsig rejoint Disney + Original “The Big Shot”

La prochaine série Disney +, Big Shot, a ajouté Jessalyn Gilsig à la distribution. Elle a déjà joué dans le hit hit, Vikings et elle jouera le rôle principal féminin en face de John Stamos, appelé “Holly”. Qui est l’entraîneur adjoint de basket-ball de bonne humeur et terre-à-terre.

Jessalyn s’est également rendue sur Twitter pour confirmer la nouvelle et a partagé cette photo de la distribution au travail sur le nouveau spectacle Disney +:

Elle remplacera Shiri Appleby, qui avait été précédemment annoncé pour le rôle en octobre. Le rôle de “Holly” a changé depuis qu’il a été annoncé à l’origine, ce qui était beaucoup plus jeune, mais maintenant elle est plus contemporaine du personnage de John Stamos et d’un intérêt amoureux potentiel.

La série de 10 épisodes suit un entraîneur capricieux de basket-ball universitaire (Stamos) qui est renvoyé de son travail et doit prendre un emploi d’enseignement et de coaching dans un lycée privé d’élite pour filles. Big Shot a été écrit et produit par David E. Kelley et Dean Lorey. Il est produit par ABC Studios.

Source – date limite

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.