Jesse Eisenberg discute maintenant des plans de suite de You See Me!

Exclusif: Jesse Eisenberg discute du personnage de Now You See Me, des plans de suite!

Cela fait près de quatre ans que le public a vu pour la dernière fois la franchise de thriller Maintenant tu me vois sur grand écran avec la suite de 2016 et malgré les différents rachats cette année-là sur le développement d’un troisième opus, aucun mot n’a depuis été annoncé sur sa progression. ComingSoon.net a eu la chance de discuter avec la star de la série Jesse Eisenberg (La résistance) pour discuter des possibilités d’une suite et du développement de son personnage à travers les deux films.

CONNEXES: Jesse Eisenberg est Marcel Marceau dans la bande-annonce de la résistance d’IFC Films

Tout en discutant de ses derniers films La résistance et Vivarium, nous avons demandé à Eisenberg s’il avait entendu parler d’un mouvement sur le troisième volet tant attendu de la série Heist, et à la grande consternation des fans, l’acteur de 36 ans a confirmé que ni lui ni ses collègues n’avaient encore entendu quoi que ce soit .

“J’entends parfois de mes amis, les autres acteurs du film,” Oh, j’ai entendu quelque chose “et je dis” Oh vraiment? Qu’avez-vous entendu? », Mais tout ce que nous avons, c’est« Oh, j’entends dire qu’ils y travaillent toujours », a révélé Eisenberg. “Je n’ai rien entendu, je me demande quel est le délai de prescription pour ce genre de choses, car peut-être que si suffisamment de temps passe, il pourrait y avoir un intérêt décroissant.”

L’acteur, qui dépeint le leader ostensible et l’illusionniste quelque peu arrogant J. Daniel Atlas, a assuré qu’il reviendrait avec plaisir à la série si le développement devait commencer sur un troisième opus, les décrivant comme des “films amusants à faire” et disant que lui et ses co-stars “aimaient” tous les deux.

“J’adore mon personnage, je dois aider à créer mon personnage”, a expliqué Eisenberg. “Pour le premier film, il y avait une sorte de plan du personnage, alors j’ai dit que je voulais jouer ce magicien brillant mais arrogant, parce que c’est tellement amusant à faire. En tant que personne qui est plutôt un artiste timide, être capable de jouer un artiste aussi effronté était comme la meilleure chose, psychologiquement, pour moi. “

CONNEXES: Jesse Eisenberg s’apprête à reprendre le rôle de Lex Luther

La franchise, qui a commencé avec 2013 Maintenant tu me vois, suit un groupe de magiciens et d’illusionnistes du nom de The Four Horseman alors qu’ils parcourent le monde en réussissant des vols de banque et des braquages ​​lors de leurs spectacles pour rendre justice à ceux qui utilisent leur argent pour des moyens inappropriés. Les débuts mettaient en vedette un casting d’ensemble d’Eisenberg, Woody Harrelson (Zombieland: Double Tap), Isla Fisher (Développement arrêté), Dave Franco (6 Métro), Mark Ruffalo (Avengers: Fin de partie), Michael Caine (Principe) et Morgan Freeman (Angel est tombé), et a été un succès au box-office, totalisant plus de 351 millions de dollars dans le monde avec un budget de 75 millions de dollars.

Maintenant tu me vois 2, qui a frappé les théâtres en 2016, a vu le groupe forcé de s’enfuir après avoir été exposé par le cerveau criminel Walter Mabry (Daniel Radcliffe, Échapper à Pretoria) et l’aider à réussir un travail en volant une précieuse puce de données. La suite a échangé Fisher contre Caplan, car la première était enceinte lorsque la production devait commencer, et a connu un succès similaire au box-office, totalisant plus de 334 millions de dollars sur un budget de 90 millions de dollars.

Les rapports d’un troisième épisode ont commencé avant la sortie de la suite, le PDG de Lionsgate Jon Feltheimer déclarant qu’une planification précoce était en cours et des rapports indiquant que Caplan et Fisher étaient tous deux en pourparlers pour reprendre leurs rôles pendant que Benedict Cumberbatch (Avengers: Fin de partie) était en pourparlers pour un rôle inconnu, vraisemblablement antagoniste. Il a également été signalé que Jon M. Chu (Dans les hauteurs) s’était engagé à la barre d’un triple après avoir réalisé le deuxième film, mais aucune nouvelle n’a été révélée depuis.

Eisenberg peut ensuite être vu dans le prochain biopic de guerre La résistance, dans lequel il incarne Marcel Marceau, combattant de la Résistance juive française et mime emblématique, qui sortira dans certains théâtres et plateformes numériques le 27 mars, et le thriller de science-fiction Vivarium, dans lequel il retrouve L’art de la légitime défense co-star Imogen Poots et devrait sortir dans certains cinémas et plateformes numériques le 27 mars.