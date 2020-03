Jesse Eisenberg dit qu’il veut jouer à Lex Luthor pour toujours

Mercredi vient de marquer le quatrième anniversaire de la sortie de Batman V Superman: l’aube de la justice. Le film a attiré une réaction de division des fans et des critiques, et on peut en dire autant de son méchant. Jesse Eisenberg a divisé les fans en plein milieu avec son approche de Lex Luthor, mais il semble qu’il ait eu du plaisir à donner vie au personnage.

Dans une nouvelle interview avec The National, Eisenberg a réitéré sa passion pour le rôle, disant qu’il aimerait y revenir:

«Oh ouais, tu plaisantes? J’adorerais ça. C’est le rôle le plus cool à jouer. Je ne sais même pas s’ils savent ce qu’ils font avec les films, mais pour moi, c’était grisant. J’adorerais jouer ce rôle pour toujours. Je ne sais pas ce qu’ils en font. “

Mais l’acteur a poursuivi en déclarant qu’il n’avait aucune idée s’il serait autorisé à revenir, expliquant:

“Tu peux faire n’importe quoi [with the character] et c’est vrai. Vous pouvez être aussi drôle, aussi dramatique, aussi fou que sensible [as you want]. Le personnage est ouvert à toute interprétation. Ce n’est pas un rôle prescrit et acceptable dans lequel le public sent qu’il doit aimer ou se voir, donc c’est le genre de rôle de libération que les acteurs aiment. Vont-ils me laisser recommencer? Je n’ai aucune idée. Mais c’est le genre de chose que j’aime. “

Quand j’ai dit que sa performance était source de division, ce que je voulais dire, c’est qu’elle a été universellement rejetée, et avec des commentaires comme celui-ci, il n’est pas difficile de voir pourquoi. Désolé Jesse, mais le fait de traiter le personnage avec la mentalité de «Je peux faire tout ce que je veux avec ça» a probablement contribué à l’insupportable homme-enfant souffrant de TDAH insupportable que nous avons eu dans le film. Si vous souhaitez retourner dans DC Extended Universe, je vous conseille (en ma qualité professionnelle de coach intérimaire) de reconsidérer votre approche. Sinon, attendez-vous à plus de framboises dorées.

Bien sûr, Eisenberg a effectivement repris le rôle de Justice League en 2017. Je ne sais pas pourquoi je dis en fait, parce que si vous avez vu le film, vous le savez déjà. Je n’en ai pas. Honnêtement, ce paragraphe était plus à mon avantage que le vôtre. Il vaut mieux passer au suivant.

Fans de bandes dessinées, fans de DC, fans de Jesse Eisenberg (toutes ses performances ne sont pas mauvaises), laissez un commentaire si vous êtes prêt à en savoir plus sur son Luthor. Ou pas. S’il y a des commentaires, je m’attends à ce qu’ils relèvent ou non. Batman V Superman n’a pas réuni les téléspectateurs sur de nombreux sujets, mais sur les performances d’Eisenberg, il l’a fait – malheureusement pour lui. Jesse, c’est à vous de faire les choses correctement. Pas de pression.