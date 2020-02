Jesse Eisenberg est Marcel Marceau dans la bande-annonce de la résistance d’IFC Films

Jesse Eisenberg est Marcel Marceau dans la bande-annonce de Résistance d’IFC Films

IFC Films a publié la bande-annonce officielle du prochain film dramatique biopic du réalisateur Jonathan Jakubowicz La résistance, qui se concentre sur la détermination du célèbre acteur et mime français Marcel Marceau et ses efforts courageux pour sauver des milliers d’enfants juifs orphelins pendant la Seconde Guerre mondiale. Mettant en vedette le candidat aux Oscars Jesse Eisenberg, le film devrait sortir en salles le 27 mars. Regardez la vidéo dans le lecteur ci-dessous! (via Fandango)

CONNEXES: Bande-annonce et affiche de Vivarium avec Imogen Poots et Jesse Eisenberg

Basé sur l’histoire vraie inspirante, La résistance suit l’histoire révolutionnaire d’un acte altruiste qui changerait à jamais d’innombrables vies. Avant d’être le mime de renommée mondiale Marcel Marceau, il était Marcel Mangel, un aspirant acteur juif qui a rejoint la Résistance française pour sauver la vie de milliers d’enfants orphelins aux mains des nazis. Jesse Eisenberg joue dans ce drame captivant sur un groupe de héros méconnus qui se mettent en danger pour surmonter la haine et l’oppression pendant la Seconde Guerre mondiale.

En tant que jeune homme grandissant dans l’Europe occupée par les nazis, Marcel n’a aucune intention de s’impliquer dans la guerre – ses activités comprennent l’imitation de Charlie Chaplin dans des clubs burlesques, la peinture de toiles de fond pour ses pièces et l’antagonisme de son père obstiné. Sa vie est bouleversée lorsqu’il est recruté dans la Résistance française, mettant ses talents d’acteur à l’épreuve ultime pour enseigner aux enfants juifs orphelins comment survivre dans la réalité horrible de l’Holocauste.

CONNEXES: Le spot télévisé Hunters Super Bowl présente une nouvelle série Amazon Prime

Le film met en vedette les nominés aux Oscars Jesse Eisenberg (Le réseau social) comme Marcel Marceau et Ed Harris (Westworld) en tant que George S. Patton avec Edgar Ramirez (Histoire du crime américain) comme Sigmund, Clémence Poésy (Harry Potter films) comme Emma, ​​Matthias Schweighöfer comme Klaus Barbie, Géza Röhrig (Fils de Saul) Comme Georges Loinger et Bella Ramsey (Jeu des trônes) comme Elsbeth.

La résistance est écrit et réalisé par le cinéaste vénézuélien Jonathan Jakubowicz (Mains de pierre). Le film est produit par Claudine Jakubowicz et Carlos Garcia de Paredes, qui ont travaillé ensemble pour Mains de pierre. Le fils aîné de Marcel Marceau, Baptiste, aurait été étroitement impliqué dans la recherche du film et sera le producteur exécutif. Dan Maag, Thorsten Schumacher, Carlos García de Paredes, Patrick Zorer, Jonathan Jakubowicz, Stephanie Schettler-Köhler, Matthias Schweighöfer, Marco Beckmann et Lars Sylvest sont également des producteurs.