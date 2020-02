Jesse Eisenberg est un mime en temps de guerre – / Film

Marcel Marceau était un mime légendaire, et selon un nouveau film, il aurait également contribué à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans La résistance, Jesse Eisenberg joue Marcel, un acteur en herbe qui finit par utiliser ses talents pour affronter les nazis. Cela semble presque trop étrange pour être vrai, mais c’est arrivé – et maintenant c’est le sujet de ce prochain film de l’auteur-réalisateur Jonathan Jakubowicz. Découvrez la bande-annonce ci-dessous

Remorque de résistance

J’étais vaguement au courant de Marcel Marceau, et quand je dis “vaguement”, je veux dire que je savais qu’il était un mime … et c’est tout. Mais le nouveau film Resistance montre que Marceau a fait bien plus que du clown. Creusez le synopsis:

RESISTANCE est une histoire vraie d’héroïsme dans laquelle un groupe de filles et de scouts a créé un réseau qui a fini par sauver la vie d’environ dix mille orphelins dont les parents avaient été tués par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Au centre du film, nous trouvons un aspirant acteur juif dont le besoin désespéré d’aider les enfants à le conduire dans le monde de la pantomime, et qui deviendra plus tard et, grâce à cette expérience, le légendaire mime français Marcel Marceau.

Quand j’ai regardé cette bande-annonce et lu ce synopsis, je n’ai pas pu m’empêcher de demander: est-ce vrai? La réponse: oui. Voici quelques informations de History.com:

Marcel Marceau était connu dans le monde entier comme un maître du silence. Le mime de renommée mondiale a ravi le public pendant des décennies en tant que «Bip», une figure tragicomique qui a rencontré le monde sans paroles. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, ses compétences de mime sont utiles pour une autre raison: il les a utilisées pour sauver des enfants juifs pendant la Shoah.

Marceau a été recruté pour aider la Résistance française par son cousin, Georges Loinger, un commandant de l’unité secrète qui faisait partie de l’Oeuvre de Secours aux Enfants, un groupe de secours juif qui faisait passer en contrebande des enfants juifs de la France occupée vers des pays neutres. Loinger, qui aurait sauvé environ 350 enfants, est décédée le 28 décembre 2018 à l’âge de 108 ans.

Et Snopes ajoute:

Déguisé en boy-scout, Marcel a évacué un orphelinat juif dans l’est de la France. Il a dit aux enfants qu’il les emmenait en vacances dans les Alpes et les a conduits en sécurité en Suisse. Marcel a fait le périlleux voyage à trois reprises, sauvant des centaines d’orphelins juifs.

Il a pu éviter la détection en divertissant les enfants avec une pantomime silencieuse.

Maintenant, les vrais événements étaient-ils aussi excitants et bourrés d’action que cette bande-annonce les fait paraître? Probablement pas, mais c’est comme ça que les films fonctionnent, les amis. Vous devez pimenter un peu les choses. En plus d’Eisenberg, les fonctionnalités de résistance Ed Harris, Edgar Ramirez, Clémence Poésy, et Matthias Schweighöfer. Cherchez-le dans les théâtres 27 mars 2020.

