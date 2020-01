Jesse Eisenberg, Imogen Poots coincé en banlieue – / Film

L’achat d’une maison peut être une torture, mais Jesse Eisenberg et Imogen Poots vont apprendre à quel point cela peut être tortueux. Eisenberg et Poots jouent dans Vivarium en couple cherchant à acheter une maison lorsque leur agent immobilier les emmène dans un étrange quartier de banlieue plein de maisons identiques. Mais quand ils rejettent la «maison pour toujours» qu’il leur montre, ils se retrouvent pris au piège dans le lotissement de type labyrinthe sans aucune chance de s’échapper. Regardez la bande-annonce de Vivarium ci-dessous.

Remorque Vivarium

Vivarium est le pire cauchemar de tous les millénaires: la possibilité impossible d’acheter une maison pour la première fois, seulement pour que cette maison devienne un piège de banlieue étrange dont vous ne pouvez jamais sortir. Le thriller psychologique de Lorcan Finnegan suit Tom et Gemma (Eisenberg et Poots) alors qu’ils se retrouvent piégés en banlieue – littéralement. Incapable de quitter le labyrinthe de maisons identiques qui s’étendent à perte de vue, un mystérieux bienfaiteur leur en donne un petit garçon dans une boîte, promettant qu’ils pourront être libérés une fois qu’ils enfant.”

Eisenberg et Poots sont deux puissances agissantes qui montrent parfaitement la lente désintégration de l’état mental du couple, et leur colère résignée d’avoir à élever un enfant suprêmement effrayant qui se lancera occasionnellement dans des hurlements étranges. La prémisse simple est intrigante et efficace aussi, et semble être une critique appropriée de la difficulté pour les milléniaux d’acheter une maison ces jours-ci.

Voici le synopsis de Vivarium, qui est écrit par Garret Shanley:

Tom et Gemma (Jesse Eisenberg et Imogen Poots) recherchent la maison parfaite. Quand un étrange agent immobilier les emmène à Yonder, un mystérieux quartier de banlieue de maisons identiques, Tom et Gemma ne peuvent pas partir assez vite. Mais quand ils essaient de quitter le lotissement de type labyrinthe, chaque route les ramène à leur point de départ. Bientôt, ils réalisent que leur recherche d’une maison de rêve les a plongés dans un cauchemar terrifiant, dans ce thriller tendu rempli de suspense à l’articulation blanche.

Vivarium arrive en salles et à la demande sur 27 mars 2020.

Articles sympas du Web: