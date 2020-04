Jesse Eisenberg rejoint ‘Batman v Superman’ sans lire le script complet

Jesse Eisenberg a révélé qu’il n’avait pas lu l’intégralité du script Batman v Superman: Dawn of Justice avant de rejoindre le film.

Batman v Superman: Dawn of Justice de Zack Snyder a présenté les débuts DC Extended Universe de Lex Luthor, joué par The Social Network et la star de Zombieland Jesse Eisenberg. Alors que certains ont critiqué le casting et la performance d’Eisenberg en tant que Lex Luthor dans le film, l’acteur a repris le rôle pour l’une des scènes post-crédits de Justice League en 2017.

Lors d’une récente interview avec Konbini, Jesse Eisenberg a mentionné qu’il n’avait pas eu la chance de consulter l’intégralité du script Batman v Superman parce qu’il n’avait que peu de temps pour le lire. Décrivant le script comme «sondant intellectuellement», Eisenberg a dit que ce qu’il avait pu lire l’avait tellement impressionné qu’il avait décidé de signer:

“[The script] était si dense. Il y avait des références à des choses dont je n’avais jamais entendu parler, j’ai été choqué. Parce que je n’avais jamais vu de film de super-héros, parce que je vis dans une bulle ou quoi que ce soit, et donc je pensais que ça allait juste être des gens qui volent pendant cent pages. “

L’avenir de Jesse Eisenberg en tant que Lex Luthor est actuellement en question alors que Warner Bros.a mis au rebut l’arc DC Extended Universe de 5 films de Zack Snyder après la sortie de Justice League. Cependant, Eisenberg a déclaré qu’il serait de retour pour jouer le personnage.

Voici le synopsis officiel de la Ligue de justice de Zack Snyder:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, le film met en vedette Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant Jesse Eisenberg, Lex Luthor et l’avenir de l’univers étendu DC.

Source: Konbini