Jesse Williams dans «Grey’s Anatomy» Saison 16 en tant que Jackson – Broadway

Un autre doc de Grey’s Anatomy est-il sur le point de partir AWOL?

Avec Jesse Williams qui fera ses débuts à Broadway début avril – dans une reprise de la pièce de Richard Greenberg, Take Me Out -, la sagesse conventionnelle suggère que les téléspectateurs verront moins son personnage, le Dr Jackson Avery, au printemps. Après tout, Grey’s sera toujours en production sur la saison 16 lorsque Take Me Out commencera les avant-premières le 2 avril (et cela ne tient pas compte des répétitions, ce qui mettra probablement Williams à New York bien avant).

Mais comme la showrunner Krista Vernoff l’explique à TVLine, un plan est en place depuis longtemps pour s’adapter à l’activité extrascolaire de Williams. “Je le sais depuis le début de la saison et j’ai pu planifier [Jackson]Le scénario de [accordingly]”, Nous assure le PE, ajoutant que, grâce à la magie du transport aérien, Jackson restera à Seattle pendant que Williams sera à New York. «Jesse est capable de prendre l’avion un jour par semaine; nous faisons juste que ça marche [because] c’était important pour lui. »

L’été dernier, Jackson a signé un nouvel accord de deux ans avec Grey qui le maintiendra pendant la saison 17. L’acteur a rejoint le drame médical de longue date dans la saison 6.

La nouvelle de l’acte de jonglage professionnel de Williams survient alors que les fans de Grey sont encore sous le choc du départ soudain de l’acteur original Justin Chambers, dont le dernier épisode a été diffusé en novembre.

