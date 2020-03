Jesse Williams dit que la sortie d’Alex Karev va «former et rompre» les relations

Le 5 mars, Alex Karev (Justin Chambers) a quitté définitivement Grey’s Anatomy. Bien sûr, le départ inattendu avait le cœur brisé. Mais il est probable que la sortie frappera encore plus durement les médecins du Grey Sloan Memorial. Après l’épisode, plusieurs acteurs ont abordé le dernier épisode du personnage et ont fait allusion à ce qui allait arriver. Puis le 11 mars, Jesse Williams – qui incarne Jackson Avery – a partagé ses réflexions sur l’épisode de départ d’Alex et sur la façon dont les personnages restants avanceront alors que le drame du Shondaland se poursuit avec la 16e saison.

[Alertespoil:[Spoileralert:L’anatomie de Grey Saison 16, épisode 16.]

Pourquoi Alex Karev a-t-il quitté ‘Grey’s Anatomy’?

Depuis le 350e épisode de Grey’s Anatomy, Alex a disparu. Tout le monde supposait que le personnage s’occupait de sa maman dans l’Iowa. Cependant, l’épouse d’Alex, Jo Karev (Camilla Luddington), a découvert qu’il n’y était jamais allé. Ensuite, l’épisode Grey’s Anatomy intitulé «Laissez la lumière allumée» a révélé ce qui était vraiment arrivé à Alex.

Dans une série de lettres, le chirurgien pédiatrique a expliqué qu’il ne reviendrait pas à Seattle. Apparemment, Alex a retrouvé son ex-femme, Izzie Stevens (Katherine Heigl) après l’avoir contactée pour l’audience de licence médicale de Meredith (Ellen Pompeo) dans le 350e épisode. Puis, quand Alex a parlé à Izzie, il a découvert qu’elle avait donné naissance à ses enfants – des jumeaux appelés Eli et Alexis.

Au cours de leur conversation, Alex a appris qu’Izzie avait utilisé les embryons fabriqués par le couple et avait gelé lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer. En apprenant la nouvelle, Alex s’est rendu compte qu’il aimait toujours Izzie. Il a donc abandonné sa vie à Seattle pour être avec Izzie et élever ses enfants dans une ferme au Kansas.

Jesse Williams réagit à la sortie d’Alex Karev sur “Grey’s Anatomy”

Jesse Williams dans le rôle de Jackson Avery et Justin Chambers dans le rôle d’Alex Karev dans «Greys Anatomy» | John Fleenor via .

Après l’épisode du 5 mars de Grey’s Anatomy, Williams a exprimé ses réflexions sur le départ d’Alex lors d’une interview avec Entertainment Tonight. Et comme prévu, il semble y avoir un effet d’entraînement qui découle de la grande sortie du personnage d’origine.

“Il ne peut pas se répercuter. C’est un personnage tellement incroyable et percutant », a déclaré Williams. “J’ai toujours dit que c’était toujours l’un de mes personnages préférés.”

Il a ajouté plus tard: «Ce personnage est spécifique et enraciné et motivé. Oui, c’est un grand départ et cela aura un impact sur nous tous et aura un impact sur les relations qui se forment et se rompent en conséquence, c’est sûr. “

Pendant ce temps, Williams a évoqué le départ de Chambers de Grey’s Anatomy, et l’acteur n’avait que des choses gentilles à dire sur son ancienne co-star.

“[Justin’s] été l’un des gars les plus doux et les plus drôles sur le plateau avec moi et tout le monde, certainement pas seulement moi », a déclaré Williams. “Il est une lumière et il est si modeste et froid en tant que personne.”

Ellen Pompeo et Chris Carmack de Grey’s Anatomy réagissent à l’épisode de départ d’Alex Karev

Maintenant, Williams n’est pas le seul acteur de Grey’s Anatomy à aborder la sortie d’Alex. Après que “Leave a Light On” a été diffusé sur ABC, Pompeo a écrit une note sur Instagram pour remercier les fans, Shonda Rhimes et Debbie Allen pour l’héritage d’Alex et avoir donné à Alex le “meilleur envoi”.

«Pour moi personnellement, Karev doit retourner au début…. était le meilleur scénario possible », a écrit Pompeo. «Il rend hommage à ces premières années incroyables et à la distribution incroyable… qui ont créé une fondation si solide que le spectacle est toujours debout. Alors ne soyons pas tristes. “

Elle a poursuivi: «Comme notre leader intrépide DA le dit toujours, PULL UP et célébrons les acteurs, les scénaristes et la fantastique équipe qui donnent vie à ce spectacle chaque semaine. Quel que soit le défi ou à quel point nous sommes tous fatigués à la fin… vous nous aidez à continuer… Cela vaut la peine de danser dessus! Tant d’amour et de gratitude à vous tous. »

Pendant ce temps, Chris Carmack – qui joue Atticus “Link” Lincoln sur Grey’s Anatomy – a fait écho à la déclaration de Pompeo lors de sa conversation avec People, notant la beauté de la capacité de l’épisode à souligner les 15 ans de la vie d’Alex dans la série. Carmack a également expliqué comment Jo se déplacerait après le grand départ. Et bien que l’acteur n’ait pas donné de réponses définitives, il croit en la force de Jo.

“Jo est un personnage difficile”, a déclaré Carmack. «Elle est venue si loin et a tellement grandi. Elle est une survivante, elle peut se débrouiller seule. Je pense qu’elle va sortir de la fumée de tout ça. “

La saison 16 de Grey’s Anatomy est diffusée jeudi soir sur ABC.

