Jesse Williams ne laisse pas Jackson Avery derrière lui pour ses débuts à Broadway

Après le départ soudain de Justin Chambers en tant qu’Alex Karev au milieu de la saison 16, les fans de Grey’s Anatomy se sont méfiés de la date de fin du drame Shondaland – ou pire encore – de la sortie de personnages plus importants. Récemment, Jesse Williams, qui incarne Jackson Avery dans Grey’s Anatomy, a été choisi pour la reprise de Take Me Out Broadway. Mais compte tenu de l’atmosphère actuelle au sein du fandom, certains téléspectateurs se sont inquiétés du statut régulier de la série Williams à l’avenir. Cependant, la showrunner Krista Vernoff a assuré aux fans que Jackson ne quitterait pas Seattle de si tôt.

La star de “Grey’s Anatomy” Jesse Williams jouera dans “Take Me Out” de Broadway

Le 30 mai, Playbill a annoncé que Williams jouerait le rôle principal, Darren Lemming, dans une reprise de Take Me Out de Richard Greenberg. Réalisée par Scott Ellis, la pièce lauréate d’un Tony Award devrait être présentée en avant-première le 2 avril et débuter le 23 avril au Hayes Theatre de Second Stage. Williams jouera aux côtés de Patrick J. Adams, ancien de Suits, et de la star de Modern Family, Jesse Tyler Ferguson.

Dans une déclaration à Entertainment Weekly, Williams a exprimé ses réflexions sur la production de Broadway. Il a dit:

Je suis ravi d’être de retour sur scène et de rentrer chez moi à New York. C’est un honneur d’habiter un personnage aussi captivant tout en naviguant dans une narration aussi résonnante que le jour de son écriture. Pour pouvoir collaborer et apprendre de notre réalisateur Scott Ellis, un casting incroyablement talentueux et l’équipe de 2nd Stage est le rêve. Vraiment. Je suis exactement là où je veux être en ce moment. Et reconnaissant. Et terrifié de la meilleure façon!

Jesse Williams quittera-t-il ‘Grey’s Anatomy’ sous le nom de Jackson Avery?

Jesse Williams incarne Jackson Avery dans ‘Grey’s Anatomy’ | Télévision de Mitch Haaseth / Walt Disney via .

Il y a deux choses que les fans de Grey’s Anatomy envisagent généralement quand un acteur prend un autre concert – le lieu et le moment. Nous savons que Grey’s Anatomy est tourné en Californie. Puis dans la situation de Williams, Take Me Out aura lieu à New York. Pendant ce temps, TVLine a expliqué que la saison 16 de Grey’s Anatomy sera toujours en production lorsque les aperçus de Take Me Out commenceront le 2 avril.

Néanmoins, Vernoff a confirmé que Williams ne quitterait pas le casting de Grey’s Anatomy et elle a pu arranger un scénario adapté au nouveau calendrier de l’acteur.

“Je le sais depuis le début de la saison et j’ai pu planifier [Jackson]Le scénario de [accordingly]», A déclaré Vernoff.

Le showrunner a également expliqué le fonctionnement de la production. Et même si Williams aura un calendrier chargé, conserver les deux projets semble primordial.

«Jesse est capable de prendre l’avion un jour par semaine; nous faisons juste que ça marche [because] c’était important pour lui », a déclaré Vernoff.

Quand «Grey’s Anatomy» prendra-t-il fin?

Naturellement, les fans de Grey’s Anatomy seront soulagés d’entendre que le drame ABC se prépare autour du calendrier de Williams. Cependant, la sortie de Chambers a toujours des fans sur leurs orteils. Maintenant, il ne reste que trois personnages originaux: Meredith Gray (Ellen Pompeo), Miranda Bailey (Chandra Wilson) et Richard Webber (James Pickens Jr.).

Cela dit, ABC a renouvelé Grey’s Anatomy au cours de la saison 17 en mai 2019. Bien sûr, cela signifie que les téléspectateurs ont encore beaucoup de temps avant de dire au revoir. Pendant ce temps, Pompeo a révélé comment l’équipe de Grey saura quand mettre fin à la série Shondaland pour de bon.

«Évidemment, je n’ai jamais pensé que le spectacle serait toujours le non. 1 émission sur le réseau », a déclaré Pompeo à People. “Comment vous éloignez-vous d’un coup?”

Elle a poursuivi: «Les fans dicteront la fin du spectacle. Autant que nous pensons avoir le contrôle, nous ne le sommes pas. C’est l’émission des fans à ce stade. Ils contrôlent la durée du spectacle. Nous verrons. Je le prends juste année après année et vois. »

