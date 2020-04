– Jessica Cediel et les hommes qui n’ont pas pu l’amener à l’autel

.-

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Récemment, Jessica Cediel est devenu impliqué dans une énorme controverse après son ex-fiancé, Mack Roesch, qu’il a rencontré dans le États-Unis Exathlon, est sorti pour dire que la bague n’a pas été rendue, ce qui a déclenché une guerre de déclarations entre eux.

Mais avant sa romance avec Mack, Jessica a eu d’autres hommes qui ont marqué sa vie, dont la chanteuse. Puits de tuyauMais c’est le manque de temps qui a mis fin à son amour. Aussi l’acteur Juan Pablo Raba Il fait également partie de cette liste et bien qu’ils n’aient pas donné beaucoup de détails sur leur rupture, il a assuré qu’il l’adorait.

Une autre des histoires d’amour les plus parlées de Jessica était avec Leo Sarria et bien que les choses ne se soient pas bien terminées, ils ont presque atteint l’autel; Cependant, le présentateur assure que l’homme d’affaires lui a été infidèle.

Et quand il semblait que maintenant Cediel unirait sa vie avec un homme aux yeux de Dieu, eh bien Mack Roesch Il lui a donné la bague de fiançailles, encore une fois quelque chose s’est mal passé et le chauffeur a fini par se séparer, bien que cette fois il y ait eu un grand scandale et une bataille de dix sous et de diretes.

NE TE PERDS PAS

Le veuf d’Edith González a révélé pourquoi il n’avait pas de photo d’elle dans son bureau

Yanet García a révélé les secrets intimes de sa relation avec Lewis Howes

.