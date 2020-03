Jessica Chastain a refusé un rôle majeur de MCU dans Doctor Strange

Le docteur Strange dans le multivers de la folie est toujours répertorié comme tirant en juin. Ceci malgré le fait de ne pas avoir de scénario complet, de ne pas avoir de réalisateur (Sam Raimi est toujours en négociation et n’a pas encore été officiellement annoncé) et de ne pas avoir de casting confirmé.

Un acteur de Docteur étrange qui n’est pas encore confirmée à 100% est Christine Palmer de Rachel McAdams. Alors que Palmer n’avait pas grand-chose à faire dans le premier film, les fans de bandes dessinées sauront qu’elle devient le héros Night Nurse. et si le personnage apparaît dans la suite. on s’attendrait à ce qu’elle prenne ce manteau.

Mais maintenant, nous entendons que McAdams était en fait le deuxième choix du studio et qu’ils étaient très près de signer Jessica Chastain pour le rôle. L’auteur de Doctor Strange, C. Robert Cargill, a expliqué ce qui s’est passé lors d’une apparition sur le podcast Junkfood Cinema, en disant:

«C’est la chose intéressante que Hollywood commence à découvrir, c’est que beaucoup d’actrices veulent être des super-héros autant que les acteurs. Je sais que c’est arrivé avec Scott [Derrickson]. Il est allé voir Jessica Chastain pour la faire soigner par le docteur Strange, parce que nous l’envisagions. Elle dit: «Hé, regardez, ce projet est génial, et j’adorerais le faire. Mais je ne vais avoir qu’une chance d’être dans un film Marvel et de devenir un personnage Marvel; et je me suis entraîné dans le ballet, et je veux vraiment porter une cape. »Et ce fut le rejet le plus cool de tous les temps. Elle voulait être dans un film Marvel, mais elle voulait être le super-héros, pas le docteur dur à cuire Night Nurse. “

Je vais dire que Jessica Chastain a fait le bon appel ici. Avouons-le, Night Nurse n’est tout simplement pas le personnage le plus excitant, et ses origines sont assez datées et sexistes. L’actrice a également tout à fait raison de dire que vous n’avez vraiment qu’une seule chance de rejoindre le MCU (bien que Laura Haddock ait réussi à apparaître à la fois dans Captain America et Guardians of the Galaxy en tant que personnages différents). De plus, ses compétences en ballet lui permettent de faire des scènes de combat chorégraphiées de manière complexe. Night Nurse, c’est beaucoup de choses, mais elle n’a pas d’action à indice d’octane élevé.

Bien sûr, Chastain a continué à jouer le vilain Vuk dans X-Men: Dark Phoenix l’année dernière. Cela ne lui a pas non plus donné beaucoup de travail, mais au moins elle a pu le faire passer pour un suzerain extraterrestre presque invincible. Il reste à voir quand le MCU trouvera un héros digne de ses talents, mais avec les phases à venir prévues pour introduire de nombreux nouveaux héros, espérons que son agent aura le numéro de téléphone de Kevin Feige.