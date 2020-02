Jessica Chastain et Eddie Redmayne joueront dans The Good Nurse – / Film

Jessica Chastain et Eddie Redmayne ont le remède contre la fatigue du vrai crime, et c’est le thriller tueur en série à venir La bonne infirmière. Chastain et Redmayne sont attachés à jouer dans Tobias Lindholm(The Hunt), le premier film en anglais de The Good Nurse, basé sur l’histoire vraie de Charlie Cullen, une infirmière considérée comme l’un des tueurs en série les plus prolifiques de l’histoire. Netflix est sur le point de conclure un accord pour acheter les droits du thriller dans l’un des plus gros contrats de vente à sortir du marché européen du film.

Deadline rapporte que Netflix conclut un accord de 25 millions de dollars pour pré-acheter les droits mondiaux de The Good Nurse, un thriller avec Jessica Chastain et Eddie Redmayne. Le film, basé sur le livre de Charles Graeber et écrit par un scribe de 1917 Krysty Wilson-Cairns, est très attendu par le marché du cinéma européen car il marque le premier long métrage en langue anglaise de Tobias Lindholm, qui, selon Deadline, a été très demandé par les acheteurs à Berlin.

The Good Nurse raconte la véritable histoire de la poursuite et de la capture de Charlie Cullen, l’un des tueurs en série les plus prolifiques de l’histoire, qui a tué jusqu’à 400 patients au cours de ses 16 ans de carrière d’infirmière, ce qui lui a valu le titre «Ange de la mort». Par date limite:

Redmayne jouera Cullen, qui a été arrêté par deux anciens détectives d’homicide de Newark qui ne voulaient pas lâcher prise, aidé par une infirmière qui travaillait aux côtés de Cullen et risquait son travail et la sécurité de sa famille pour l’arrêter. Chastain jouera l’infirmière dont la poursuite acharnée a contribué à mettre fin à la folie meurtrière. Un casting supplémentaire est en préparation et le tournage est prévu cette année.

Le film a été initialement mis en place sous Lionsgate, mais a frappé le marché libre peu de temps avant l’European Film Market, où il est devenu un projet brûlant. Protozoa de Darren Aronofsky produit The Good Nurse avec FilmNation, qui gère les ventes avec CAA. Avec les ressources apparemment infinies de Netflix, ce n’est qu’une question de temps avant que le géant du streaming n’achète The Good Nurse, qui sera sa dernière acquisition de premier plan avec un casting étoilé et l’un de ses nombreux titres de vrai crime. Mais seule The Good Nurse jouera deux des rousses les plus connues d’Hollywood.

