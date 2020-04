Jessica dévoile à Katie son premier grand combat avec Austin

Jessica

Studer et Austin Hurd ont eu une relation beaucoup moins dramatique que

leurs camarades sur Lifetime’s Married

à First Sight Saison 10. Contrairement à

les quatre autres couples cette saison, ils n’ont pas eu de combats explosifs ou de grands

problèmes de confiance.

Cela ne signifie pas pour autant qu’ils n’ont aucun conflit. Dans l’épisode du 1er avril de Marié à la première vue, «Fight or Flight», Jessica a dévoilé à sa coéquipière, Katie Conrad (l’épouse de Derek Sherman), son premier argument majeur avec Austin.

Jessica a dit à Katie qu’elle sentait qu’Austin n’était pas complètement honnête au sujet de son horaire de travail

Sur le

dernier épisode, les quatre couples mariés à première vue

Zach Justice et Mindy Shiben, qui avaient déjà décidé de divorcer – à la tête

une dernière retraite, environ une semaine avant le jour de la décision.

Jessica et Katie se sont installées devant la maison de vacances pour

un verre de vin et une fille parlent de leurs relations. “Austin et moi avons

dans un combat “, a admis Jessica, après que Katie ait renversé les fèves sur ses problèmes

avec Derek.

Le directeur des soins infirmiers

dit que son mari n’avait pas été tout à fait d’accord avec elle sur la fréquence à laquelle

il voyagerait pour travailler dans son nouveau

carrière d’ingénieur réseau. “Il dit qu’il voyage pour le travail, mais il n’a jamais élaboré

dessus », a révélé Jessica. “Et il se trouve que c’est comme, du lundi au

Jeudi, voyages de quatre jours, parfois voyages de 10 jours, tout le mois. Et donc, octobre

sera – comme, il est parti plus de la moitié du mois. ”

La star de Married at First Sight s’est plainte qu’Austin ne lui avait pas dit tous les détails pertinents lors de sa première communication sur ses voyages. “Il dit:” Je vous ai dit que je voyageais pour le travail “”, a déclaré Jessica à Katie. “Et je me dis:” Vous n’avez jamais donné de détails à ce sujet. “”

Le responsable des soins aux patients s’est demandé comment l’absence d’Austin pourrait affecter leur mariage

Austin

et Jessica est entré dans un crachat sur le texte qui a dégénéré avant de se rencontrer dans

personne et a travaillé les choses. Pour sa part, Jessica était inquiète de la façon dont Austin

les absences fréquentes pourraient affecter leur avenir et leur capacité à créer un lien avant

Jour de décision à huit semaines.

“Il se trouve qu’il va beaucoup voyager, et j’étais gentil

genre, comment pensiez-vous vraiment que ça allait marcher, pour savoir

quelqu’un et juste les laisser? ” Se demanda Jessica à haute voix.

Katie a convenu que cela compliquait les choses, en particulier dans le

circonstances inhabituelles de leur expérience sociale de mariage arrangé. “Oui vous

les gars vont être comme, frais dans votre mariage », a-t-elle dit.

“Ouais,” acquiesça Jessica avec inquiétude. La star de Married at First Sight a ajouté: “En regardant le calendrier, il serait parti plus de la moitié du mois.”

Katie a assuré à Jessica que l’absence pourrait rendre le cœur plus affectueux

Pourtant, Katie se demandait si Jessica

et la distance entre Austin pourrait renforcer leur relation

d’une manière unique. “Peut-être que ce sera bon pour vous les gars,” la santé mentale

professionnel aventuré. “Je veux dire, nous avons passé tellement de temps avec nos maris. Donc

peut-être que cela vous laissera le temps de le manquer, et vous renforcerez votre

relation d’une manière différente. ”

Son coéquipier marié à première vue n’était pas si sûr,

surtout parce qu’il lui était difficile de se sentir à nouveau à l’aise avec les gens

après de longues périodes d’intervalle.

“Je veux dire, c’est un bon point”, a commencé Jessica. Elle a continué,

“Mais l’autre chose est, parfois je suis une personne qui est comme, c’est difficile pour moi

de s’ouvrir à quelqu’un, puis de le revoir après avoir passé deux ou trois semaines sans

se voir.” Le joueur de 33 ans craignait que la longue absence ne conduise à

«Maladresse» et inconfort entre eux lorsqu’ils se sont réunis.