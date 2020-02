Jessica et Austin étaient-ils intimes lors de leur lune de miel?

Marié à vie

à première vue, de nombreux couples commencent à se sentir mal à l’aise avec un

un autre. D’autres ont peur de se sentir vulnérables, ont l’impression d’avoir fait un

erreur, ou même commencer leurs mariages arrangés par des experts avec des désaccords et

le chaos.

Mais sur les cinq nouveaux couples experts sur mariés

à First Sight Saison 10, Jessica

Studer et Austin Hurd semblaient être un match parfait dès le départ. Beaucoup de fans

étaient convaincus qu’ils le feraient fonctionner.

Jessica, 31 ans, jumelle et infirmière gestionnaire identique

qui a grandi dans une petite ville de l’Ohio et Austin, un technicien réseau de 31 ans

du Maryland, sont excentriques, décontractés et prêts à s’installer. Jessica

et Austin sont proches de leur famille, aiment leurs nièces et neveux,

et espérons fonder leur propre famille dans un avenir proche.

Dans l’épisode du 29 janvier de Married at First Sight, «Trouble in Paradise», Austin et Jessica se sont encore rapprochées de leur lune de miel de luxe au Panama. La mariée et le marié ont tous deux admis qu’ils étaient amoureux l’un de l’autre et ont avoué qu’ils avaient déjà consommé le mariage.

Jessica Studer | MAFS Lifetime via Instagram

Les deux stars de «Marié à première vue» ont dit qu’elles s’écrasaient

Tout en explorant le Panama et en échangeant des bébêtes

plaisanteries sur les iguanes, on aurait dit Austin

et Jessica se sentaient déjà plus à l’aise l’une avec l’autre

après seulement trois jours de mariage. Ils ont ri et plaisanté ensemble et semblaient

physiquement affectueux les uns avec les autres.

“J’écrase assez durement ma femme en ce moment”, Austin

a déclaré aux producteurs à vie. «Pour que quelqu’un se sente comme à la maison, comme un ami, non

une façon? Ça m’a fait tellement plaisir. “

Jessica a accepté, partageant avec les producteurs de Marié à la première vue qu’elle avait le béguin pour elle et espérait que son mari ressentait la même chose pour elle. “Il y a eu quelques fois où il a fait quelque chose … et j’ai senti mon cœur se tordre un peu”, a-t-elle avoué. «Je veux dire, j’ai le béguin pour lui, et j’espère qu’il ressent la même chose. Je suppose que nous allons devoir voir. “

Jessica et Austin ont dit qu’ils avaient des personnalités similaires

Pendant que l’autre marié

à First Sight couples hachés

leurs différences et leurs préoccupations lors d’une réunion avec les autres paires plus tard dans

le jour de la piscine, Austin et Jessica ne pouvaient pas sembler plus heureuses l’une avec l’autre.

Lorsque leurs camarades de casting leur ont demandé pourquoi ils pensaient que les experts les avaient assortis,

Jessica a ri, “Nous sommes tous les deux bizarres maladroits.”

Avec les autres nouveaux maris, Austin a partagé qu’il ne pouvait pas

crois que Jessica l’a accepté pour qui il était et ne semblait pas vouloir qu’il soit

personne d’autre que lui-même. Il a dit aux autres mariés qu’il s’était dit: «Je peux

juste être moi-même, maintenant? ”

Jessica a dit aux autres femmes qu’Austin était tout ce qu’elle cherchait dans ses relations passées et plus encore. “Chaque caractéristique que j’aurais pu demander, et j’ai demandé aux experts, gentille, prévenante, respectueuse, patiente”, a déclaré la star de Married at First Sight. “Il est, comme, tout.”

Le couple a partagé une journée romantique au spa lors de leur lune de miel

Austin

et Jessica est devenue un peu plus sérieuse pendant un massage en couple au spa.

Après le massage, ils se sont douchés ensemble dans leurs costumes avant de passer du temps

dans le bain à remous ensemble, et leur connexion était évidente.

“On a presque l’impression que nous sommes ensemble depuis longtemps”,

Austin a partagé avec les producteurs combien de chimie il ressentait avec son

nouvelle épouse. «Je peux sentir une connexion intime. C’est fou pour moi combien réel

cela devient. “

Jessica a même dit qu’elle espérait que ce serait le conte de fées dont elle avait toujours rêvé. “Quand nous sommes ensemble, ça fait du bien”, a révélé la star de Married at First Sight, “et cela pourrait en fait être le début de notre histoire d’amour parfaite.”

Ils ont partagé qu’ils étaient intimes pendant leur lune de miel

Alors que Jessica a d’abord dit aux autres épouses qu’elles ne

partagé “bisous et câlins” jusqu’à présent, Austin et Jessica étaient en fait l’un des

premier marié

à First Sight Saison 10 couples

pour devenir intime les uns avec les autres.

Lors d’un dîner avec leurs camarades, Jessica a laissé entendre timidement

qu’ils étaient allés un peu plus loin qu’elle ne l’avait laissé au début. “Nous sommes des adultes. Étaient

marié. Des choses se produisent », a-t-elle expliqué aux autres couples.

Austin a finalement admis que lui et sa femme «avaient été

intime “sur leur lune de miel et qu’il y avait une forte” attraction là-bas. “