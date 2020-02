Jessica Hayles, Lucy Black et Marianne Oldham – HITC

L’épisode 3 de la série 2020 d’Endeavour amène avec lui de nouveaux arrivants. Alors, faisons connaissance.

La série ITV Endeavour a débuté en 2013 en tant que préquelle de l’inspecteur Morse.

L’émission extrêmement populaire revient en 2020 pour une septième série et apporte de nouveaux visages dans l’épisode 3.

Nous connaissons tous DS Endeavour Morse et DCI Fred jeudi (joué par Shaun Evans et Roger Allam). Mais, de nouveaux visages devraient apparaître dans la série 7 de l’émission que certains téléspectateurs pourraient ne pas reconnaître.

L’épisode 3, «Zenana», sera diffusé le dimanche 23 février à 20 h sur ITV, alors n’attendons plus. Qui sont les nouveaux acteurs de la série Endeavour épisode 3 3?

Endeavour Series 7 Episode 3 Cast

Comme le souligne IMDb, voici les acteurs de la série 7 d’Endeavour épisode 3:

– Shaun Evans en tant que DC Endeavour Morse

– Roger Allam en tant que DI Fred jeudi

– Anton Lesser en tant que surintendant principal Reginald Bright

– James Bradshaw en tant que Dr Max DeBryn

– Sean Rigby en tant que PC Jim Strange

– Abigail Thaw dans le rôle de Dorothea Frazil

– Caroline O’Neill as Win jeudi

– Ryan Gage comme Ludo Talenti

– Stephanie Leonidas comme Violetta Talenti

– Carol Royle en tant que Mrs Bright

– Richard Harrington en tant que Dr Dai Ferman

– Jessica Hayles dans le rôle d’Elaine Fairchild

– Lucy Black comme Juliet Baring

– Marianne Oldham comme Magdalena Byrne

Qui est Jessica Hayles?

L’actrice Jess Hayles joue Elaine Fairchild dans l’épisode 3 d’Endeavour.

Elle a déjà joué dans d’autres émissions de télévision telles que Doctor Who ainsi que dans un court métrage Listen To Me de 2015. Jessica est également la voix de “Tasha the Tavernkeeper” dans le jeu Xbox Sea of ​​Thieves.

Avec un public d’environ 1 000 personnes, Jess est sur Twitter sous le nom de @JessHayles.

Rencontrez Lucy Black

Vous pouvez reconnaître l’actrice Lucy Black à partir des rôles précédents qu’elle a joués. Lucy est apparue dans de nombreuses séries télévisées, notamment The Durrells, Call the Midwife, Gentleman Jack, Jericho, Doctors et plus encore.

Maintenant, elle joue Juliet Baring dans Endeavour. L’épisode 3 voit Endeavour affronter ce qui ressemble à un accident bizarre au Lady Matilda’s College, mais dans un véritable style de détective, il trouve un lien entre une série d’événements qui ont eu lieu à travers Oxford.

Marianne Oldham joue dans l’épisode 3 d’Endeavour

Enfin et surtout, Marianne Oldham devrait également apparaître dans l’épisode 3.

L’actrice est apparue dans les films Silent Girl, Absolutely Anything and Finding Your Feet ainsi que dans la série télévisée WPC56, Doctors, The Crimson Field, Foyle’s War et A Very English Scandal.

L’épisode 3 d’Endeavour voit Marianne jouer Magdalena Byrne. Vous pouvez trouver l’actrice sur Twitter @marianneoldham.