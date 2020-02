Jessica Simpson devient candide à propos de l’incident tristement célèbre de “ Mom Jeans ”

Jessica Simpson est devenue célèbre en tant que jeune pop star, une puissance vocale blonde qui a fait des comparaisons avec Britney Spears et Christina Aguilera. Au fil du temps, Simpson a pu évoluer en un artiste aux multiples facettes et est finalement devenue une femme d’affaires avisée.

Les marques d’accessoires de Simpson sont extrêmement populaires dans le monde et ont réussi à la garder jolie pendant des années. Pourtant, elle a lutté avec plusieurs problèmes au cours de sa carrière, de la dépendance aux problèmes romantiques.

Récemment, Simpson a expliqué comment elle avait été honteuse dans le passé et comment elle traitait l’image corporelle de nos jours.

Jessica Simpson était une jeune sex-symbol

Jessica Simpson | Bryan Bedder / .

Jessica Simpson est devenue célèbre au début des années 2000, une jeune pop star qui possédait une voix de chant incroyablement puissante. Bien que Simpson ait été inévitablement comparée à d’autres jeunes chanteurs de l’époque, elle a rapidement prouvé qu’elle avait le talent et la ténacité de se tenir à ses propres conditions.

Simpson a également attiré beaucoup d’attention pour son apparence. Quand elle a fait irruption sur la scène, elle était très sinueuse – un contraste frappant avec des artistes ultra-minces comme Christina Aguilera.

Bien que de nos jours, les figures sinueuses soient populaires, au début des années 2000, Simpson était sous beaucoup de pression pour s’adapter à une certaine image. Lorsque Simpson a été choisie comme Daisy Duke dans le film The Dukes of Hazzard de 2005, elle a subi une transformation physique extrême afin de jouer le symbole sexuel emblématique.

Alors que Simpson a fait des vagues pour sa représentation de Daisy Duke, la réalité était qu’elle a causé des années de traumatisme à Simpson. Comme elle l’a révélé plus tard, le rôle a créé un «étalon-or» sur lequel elle serait jugée dans les années qui ont suivi. Elle était soumise à une telle pression pour paraître aussi maigre qu’elle l’était dans le film qu’au cours des années qui ont suivi, Simpson a pris régulièrement des pilules amaigrissantes.

Le fiasco «mom jeans» de Jessica Simpson

En 2009, Simpson a vécu une autre expérience qui affecterait son image corporelle à un niveau très profond.

La performance de Simpson au Chili Cookoff annuel de Radio 99.9 Kiss Country aurait pu divertir les fans. Mais la tenue qu’elle portait – un «jean mom» taille haute avec une ceinture léopard – a suscité les critiques et les moqueries des tabloïds et des médias.

Comme Simpson l’a révélé dans ses mémoires, «c’était horrible, mais le pire était le suivant: ma toute première pensée n’était pas ma douleur de devenir une blague ou tout le monde se moquant de moi.»

Elle a même déclaré que ses pensées allaient à son petit ami à l’époque, Tony Romo. “Je me sens tellement mal que Tony doit être avec la grosse fille”, a-t-elle déclaré.

Pour ajouter l’insulte à la blessure, Simpson était loin d’être en surpoids au moment du fiasco. Elle a déclaré qu’elle pesait environ 120 livres et avait une taille de 25 pouces.

Comment Jessica Simpson gère-t-elle les problèmes d’image corporelle de nos jours?

Heureusement, Simpson a parcouru un long chemin depuis sa lutte avec les pilules amaigrissantes.

Elle a discuté de son approche des problèmes d’image corporelle dans son mémoire, Open Book, déclarant qu’elle se fait un devoir d’essayer de s’assurer que sa jeune fille, Maxwell, ne combat jamais les mêmes batailles qu’elle a dû. Après un commentaire de Maxwell selon lequel le pain rend les gens «gras», Simpson a déclaré qu’elle avait complètement changé ses habitudes.

Simpson a partagé: «J’ai même mis du beurre supplémentaire sur ce pain. Ce faisant, je me suis dit: «Comment sait-elle même ce qu’est la« graisse »? C’était un réveil. Elle a déjà ce monde dans lequel grandir et je veux qu’elle se sente suffisamment en sécurité pour s’aimer elle-même et le corps que Dieu lui a donné. »

Alors que Simpson fait une tournée aux États-Unis pour soutenir son nouveau livre, elle fait de nouveaux fans à gauche et à droite – et, espérons-le, laissant derrière elle les tristes souvenirs de ses luttes passées.