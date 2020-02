Jessica s’inquiète de la confession d’amour d’Austin

La navigation s’est bien déroulée pour Jessica

Studer et Austin Hurd presque immédiatement après leur mariage

Lifetime’s Married at First Sight Saison 10. Ils étaient attirés par chacun

autre depuis le début et semblait entièrement synchronisé sur leur romantique

lune de miel au Panama.

Mais lors de l’épisode du 26 février de Marié à la première vue, «Le mot« L »», Jessica et Austin ont rencontré leur première véritable bosse potentielle sur la route. Une conversation sur leurs histoires romantiques respectives a laissé Austin et Jessica quelque peu en désaccord sur le moment de dire «Je t’aime» et ce que cela signifiait de tomber amoureux.

Jessica Studer | MAFS Lifetime via Instagram

Austin et Jessica ont dévoilé leurs relations passées

Sur le dernier épisode, Austin

et Jessica a parlé de leur romantique

histoires afin de voir comment ils pourraient avancer ensemble.

“Je suis nerveux parce que nous devons parler de notre histoire d’amour”,

Jessica a admis: “et c’est toujours un peu gênant de parler d’exes et de

relations passées. “

Lorsqu’Austin a demandé à Jessica si elle avait été amoureuse auparavant, l’infirmière gestionnaire a dit qu’elle n’était pas tout à fait sûre. “Je ne sais pas. C’est vraiment difficile », a déclaré la star de Marié à la première vue à son mari. Alors qu’elle avait déjà été dans de longues relations auparavant et pensait qu’elle était amoureuse, Jessica a dit qu’elle pensait parfois qu’elle venait de «passer en revue les mouvements».

Austin a dit qu’il ne serait pas prêt à dire “je t’aime” pendant longtemps

Pendant ce temps, Austin a dit que même s’il avait obtenu son cœur

cassé une ou deux fois, il avait été amoureux au moins une fois au cours d’une relation de trois ans.

“Combien de temps étiez-vous ensemble avant de dire que je t’aime?”

Demanda Jessica à Austin.

Le réseau

ingénieur a répondu qu’il ne professait son amour qu’après un an de fréquentation. “Ses

trop gros mot à lancer », a-t-il expliqué.

Jessica a dit marié

chez les producteurs First Sight, elle était

un peu surpris par la réponse de son mari. “Pour moi, ça fait longtemps”, dit-elle

a avoué. Elle a ajouté qu’elle espérait qu’il ne tarderait pas à proclamer son

sentiments pour elle, en disant: «J’espère qu’il dit que je vous aime plus tôt que tard.”

Le couple a également discuté de leurs langues d’amour, avec les deux

promettant d’exprimer l’amour plus fréquemment dans la façon dont l’autre le plus voulu

le recevoir. Jessica a répondu le plus aux mots d’affirmation, tandis qu’Austin

toucher physique préféré.

“Je sais que c’est la façon dont Austin montre l’amour”, a déclaré Jessica. “Ce n’est pas quelque chose qui me vient à l’esprit immédiatement, donc c’est quelque chose que je vais faire un effort conscient pour continuer à faire.”

Jessica a admis qu’elle commençait déjà à tomber amoureuse

Pendant que Jessica

a dit aux producteurs qu’elle sentait déjà les débuts de l’amour remuer, elle espérait

Austin suivrait bientôt.

Au cours d’une séance de discussion sur les oreillers, Jessica a dit à son mari qu’elle

pensait qu’il était une personne plus émotionnelle et plus disposée à porter son cœur

sa manche qu’elle ne l’était. “Vous pouvez être un leader de cette façon”, a-t-elle déclaré.

Le marié

à First Sight star a ensuite demandé

ostensiblement, “Pensez-vous que vous serez le premier à dire” Je t’aime? “Si nous

jamais arrivé à ça? “

Mais Austin ne voulait pas aller trop vite. “Je ne sais pas”, dit-il

a répondu franchement. “Nous verrons. Rien n’est prévu comme ça… Il y a beaucoup de

choses que nous devons faire avant d’y arriver. “

“Mon argent c’est que vous le disiez en premier”, a répondu Jessica.

Alors qu’Austin commençait à développer des sentiments pour sa femme,

il a dit aux producteurs à vie qu’il voulait s’assurer de ne pas se précipiter ou de forcer

n’importe quoi. “Je pense qu’elle est trop penser l’amour comme un mot”, at-il dit. “Vous ne pouvez pas

planifier l’amour. ”