Jessica Studer admet qu’elle est amoureuse d’Austin Hurd

Tout de suite, Jessica Studer et Austin Hurd semblaient avoir l’une des rares relations de “ coup de foudre ” sur Lifetime’s Married at First Sight Saison 10. Le couple décontracté a cliqué tout de suite et a traversé facilement leur lune de miel romantique au Panama. Une fois de retour à Washington, D.C., ils ne semblaient avoir que des désaccords mineurs.

Mais dans l’épisode du 18 mars de Married at First Sight, «Move In or Move On», Jessica voulait aller un peu plus loin. Juste avant le jour du recommitment, Jessica a admis à l’expert Marié à la première vue, le Dr Viviana Coles, qu’elle était réellement amoureuse d’Austin. Le problème? Elle n’était pas tout à fait sûre que son mari lui ait rendu ses sentiments pour le moment.

Jessica Studer | MAFS Lifetime via Instagram

Jessica et Austin se délirent

Avant le jour du réengagement – lorsque les couples mariés à première vue devraient choisir de se réengager (ou non) pour leurs mariages arrangés après cinq semaines ensemble – Jessica et Austin ont rencontré les experts de l’émission pour discuter du bon, du mauvais et des moches détails de leur relation. Jessica s’est assise avec le Dr Coles, tandis qu’Austin a rencontré le pasteur Cal Roberson.

Austin et Jessica se sont délirées l’une de l’autre

entremetteurs respectifs. «Je me sens tellement protégée avec lui», a déclaré Jessica au Dr

Coles, ajoutant qu’elle se sentait complètement «en sécurité» à cause du non-jugement d’Austin

la nature.

De même, Austin a dit au pasteur Cal: «Je ne peux pas vraiment exprimer

comment ça va bien… Je ne m’attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. ”

Austin a expliqué que leurs seuls problèmes étaient mineurs, la plupart du temps

différences logistiques. “L’heure du coucher a été un problème pour elle”, a-t-il admis. “Elle

se couche plus tôt et je reste un peu plus tard. »

Pourtant, le couple marié à première vue ne semblait pas avoir de problèmes d’intimité. “Pensez-vous que c’est un obstacle à votre vie sexuelle de ne pas pouvoir vous endormir en même temps?” Le Dr Coles a sondé sa séance avec Jessica.

Le directeur des soins infirmiers a ri, “Non, nous allons bien”, ajoutant que leur vie sexuelle était “deux pouces”.

Le couple a partagé ce qu’il leur faudrait pour dire «non» le jour de la décision

Avec le jour de la décision à venir dans seulement trois semaines, les experts de Marié à la première vue voulaient également savoir ce qu’il faudrait à Austin ou Jessica pour mettre fin à leur mariage après deux mois.

Pour Austin, il faudrait une rupture de confiance majeure pour mettre fin à son

mariage heureux à ce stade. «S’il y avait une violation de la confiance», le réseau

ingénieur a dit au pasteur Cal. Pourtant, at-il expliqué, il n’était pas inquiet à ce sujet. “JE

lui faire totalement confiance en ce moment. Je pense que c’est la chose la plus importante… S’il y a

était une perte de confiance, c’est quelque chose qui pourrait définitivement

moi.”

Pendant ce temps, Jessica a eu la même conversation avec le Dr Coles. “Quoi

cela vous prendrait-il de dire non le jour de la décision? » Le Dr Coles a demandé à Jessica.

“Nous n’avons pas encore dit que je t’aime”, a admis nerveusement le joueur de 31 ans. Jessica a ensuite laissé tomber une bombe sur ses sentiments pour Austin. “Je l’aime,” a-t-elle avoué, “et parfois je me surprends à vouloir dire que … je ne sais pas vraiment où il se trouve en ce moment.”

Jessica ne pouvait pas se résoudre à confesser son amour à Austin pour l’instant

Jessica a expliqué qu’elle se sentait parfois en insécurité et

se demanda si Austin ressentait pour elle la même chose qu’elle pour lui.

«Je sens vraiment que je veux juste être rassuré qu’il se sent

de la même manière que moi », a-t-elle déclaré. “Et je veux juste m’assurer que c’est vraiment

l’amour.”

Le Dr Coles a encouragé la star de Marié à la première vue

de professer son amour à Austin et de laisser les cartes tomber où elles le peuvent. Mais, de retour

à la maison avec son mari, Jessica se colla et balbutia son chemin à travers un

description de sa rencontre avec la thérapeute.

La star de Married at First Sight a déclaré aux producteurs à vie qu’elle n’était pas encore prête à porter son cœur sur sa manche. “Je sais que le Dr Viviana m’a dit de dire à Austin ce que je ressentais, mais je ne suis pas encore prête à déballer tous ces sentiments”, a admis Jessica.