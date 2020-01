Jessie Reyez dévoile son hymne complet “No Sweat”

Plus tôt dans le mois, Jessie Reyez a débuté un nouveau morceau “No Sweat” avec la coupe apparaissant dans une nouvelle campagne pour la marque de déodorant féminin Secret. La coupe a été présentée dans un spot qui mettait en vedette Reeyz parmi une gamme d’autres stars féminines telles que l’actrice Camila Mendes, la médaillée d’or olympique Swin Cash, l’actrice et entrepreneure Shenae Grimes-Beech et l’influenceuse de fitness Ainsley Rodriguez.

Selon Secret, la nouvelle campagne vise à donner “du temps d’antenne bien nécessaire aux histoires personnelles des femmes modernes qui contestent le statu quo dans leurs domaines respectifs”.

Auparavant, la chanson d’accompagnement n’était disponible que via la publicité originale et est maintenant arrivée via les canaux officiels de Reyez. Plongez dans l’offre optimiste ci-dessous.

Paroles Quotable

Filles sur le sol

Vous avez une avance de 30 points et une minute à gauche

Queens dans l’équipe dans la vraie vie

Pas seulement sur Internet

.