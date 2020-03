Jessie Reyez et Eminem réunis sur ‘Coffin’

Jessie Reyez sort aujourd’hui son premier album très attendu Before Love Came to Kill Us avec une collaboration avec Eminem.

L’auteur-compositeur-interprète canadien retrouve Slim Shady sur «Coffin», qui fait suite à leur collaboration en 2018 «Good Guy». Le morceau mélancolique trouve Jessie ayant des pensées suicidaires à propos de son amant.

“Tu me donnes envie de sauter du toit parce que je t’aime à mort comme un idiot / je préfère un cercueil fait à la main pour deux parce que je t’aime à mort comme un idiot”, chante-t-elle avant qu’Em ne réponde.

“Je ne veux pas vraiment me battre / Je veux juste passer la nuit / Mais je ne veux pas passer la nuit / Jouer, ‘Love the Way You Lie'”, rappe-t-il avant de promettre d’être aux côtés de son amant jusqu’à décès. “Dis que le cercueil, ils feraient mieux de le faire pour deux / Parce que si tu sautes, je saute avec toi / Et aucun de nous n’a rien à perdre.”

Malgré la pandémie de coronavirus, Jessie a décidé de ne pas retarder la sortie de l’album. «Cela m’a dérangé parce que je me disais:« Je ne veux pas paraître insensible », a-t-elle déclaré au New York Times. «J’ai grandi en pensant à la mort comme quelque chose qui pourrait facilement arriver demain. Mais je sais que pour tout le monde, il y a beaucoup de peur en ce moment. Je suis en conflit. Mais j’ai décidé que je m’en vais parce que l’indécision n’a jamais rien fait pour personne. »

L’album de 14 pistes comprend également 6LACK sur les “Imported” et “I Do”, précédemment publiés, pour lesquels elle a sorti une vidéo sombre.

Écoutez Before Love Came to Kill Us ci-dessous.

