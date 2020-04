Jessie Reyez fait appel à J.I.D & A Boogie Wit Da Hoodie pour “Far Away II”

Ne perdant pas de temps pour livrer une version mise à jour de son dernier album, Jessie Reyez a déposé l’édition de luxe de son récent album Before Love Came To Kill Us. L’auteure-compositrice-interprète canadienne est revenue quelques jours après sa dernière sortie, à la Lil Uzi Vert et The Weeknd, avec quelques chansons supplémentaires pour pimenter les choses. L’année dernière, Jessie a partagé son single “Far Away” avec son clip controversé qui montrait des amoureux séparés par I.C.E.

Maintenant, elle est de retour avec un remix du morceau “Far Away II”, avec des voix de A Boogie Wit Da Hoodie et de Dreamville’s J.I.D. Les trois artistes font un mélange intéressant sur la confiture lisse R & B-pop car chacun apporte un style qui leur est propre. Donnez à “Far Away II” quelques tours et dites-nous ce que vous pensez de c collaborer ensemble.

Paroles Quotable

La main sur la Bible (Seigneur, aie pitié)

Je pense que tu es l’amour de ma vie (ouais)

Peut-être parce que tu sautes dans un vol pour me trouver

J’ai l’impression d’avoir besoin de toi ce soir à côté de moi (ouais)

Tu es toujours un monde loin

Et tu attends toujours tes papiers

Je me sens comme si le gouvernement voulait que nous rompions

IPhone XXX, FaceTime nous sauve (ouais)

