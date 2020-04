Jessie Reyez sort l’album de luxe surprise «Before Love Came to Kill Us»

Une semaine après la sortie de son premier album Before Love Came to Kill Us, Jessie Reyez surprend avec l’édition de luxe.

La version originale de l’album de 14 titres, qui est sorti le 27 mars, propose des collaborations avec 6LACK et Eminem, qui apparaît sur “Coffin”. L’édition de luxe ajoute trois titres, dont «Ankles» avec Rico Nasty et Melii et «Far Away II» avec A Boogie Wit Da Hoodie et JID, une suite de son titre de 2019.

“Demande et tu recevras. Plus de musique pour vous tous. Version DELUXE pour votre quarantaine quarantaine quarantaine », a expliqué le natif de Toronto.

Avant que Love Came to Kill Us, qui a reçu des éloges de la critique, devrait déplacer 25 000 unités d’album équivalentes au cours de sa semaine d’ouverture. Plus tôt ce mois-ci, Jessie a pris la route avec Billie Eilish lors de sa tournée aux États-Unis avant qu’elle ne soit déraillée par la pandémie mondiale.

Mais malgré les moments difficiles, Jessie continue de promouvoir l’album. Hier soir, elle a interprété “Coffin” sur “Jimmy Kimmel Live (From His House)!” et a également accueilli une performance de sortie d’album virtuel sur YouTube Live.

Diffusez les trois pistes de luxe ci-dessous.