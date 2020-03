Jesús Candel “Spiriman” accuse Mediaset d’avoir “censuré” son interview à “Sálvame”

Le nom de Jesús Candel, également connu sous le nom de “Spiriman”, semble être sur toutes les lèvres aujourd’hui. Le médecin de Grenade est devenu très populaire avec ses protestations sur les réseaux sociaux contre les coupures dans les soins de santé, mais aujourd’hui, s’il y a un problème qui l’amène de jour en jour et aussi aujourd’hui, c’est le coronavirus, qui, justement, conduit à jouer dans une interview plutôt abrupte dans “Save me”, dans lequel Il en a profité pour appeler Pedro Sánchez “merde” et dans lequel a fini par gronder tous les tertulliens pour ne pas être à la maison en gardant la quarantaine.

Bougie Jesús “Spiriman”

Eh bien, “Spiriman” est revenu à la mêlée et l’a fait à travers une vidéo dans laquelle il explose contre Mediaset en général, “Save me” en particulier et, accessoirement, attaque également le présentateur de l’espace. Le motif? Que votre interview dans le programme n’est plus disponible sur le Web. “Il est honteux qu’un programme censure une interview. Pedrito a-t-il appelé? Marlaska? Vous avez censuré quelque chose que vous vous êtes donné en direct “, a déclaré Candel.

Selon le médecin, cette “censure” est due aux insultes qu’il a faites contre le Premier ministre et la chaîne ne ferait que montrer une servilité politique. “J’ai dit que je ne voulais pas apparaître dans aucun programme et ils me demandaient continuellement …”, Candel était justifié. “Les politiciens ne peuvent pas être critiqués ou qualifiés de merde, mais je le dis et je dis au Premier ministre et au président du gouvernement andalou que nous n’avons pas de matériel – médical – et qu’ils sont de la merde. Je remercie Mediaset d’être des lâches“condamné” Spiriman “.

L’attaque contre Jorge Javier Vázquez

Un autre des moments les plus notables de son séjour à «Sálvame» a été le moment où il a réprimandé Jorge Javier et tous les socialistes pour être sur le plateau et non chez eux. C’est quelque chose qu’il a réitéré dans sa vidéo et a même souligné que le présentateur est probablement déjà infecté par un coronavirus: “Jorge Javier est probablement déjà infecté et avec des facteurs de risque, parce qu’il avait à ses côtés des ineptes et des subnormaux, qui sont sûrement positifs, car ces vies qu’ils mènent … C’est de les mettre dans le donjon“Candel condamné.

