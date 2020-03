Jesús Gabriel remporte la deuxième édition de «Prodigios»

‘Prodigios’ ferme le rideau sur sa deuxième édition proclamant Jesús Gabriel vainqueur des 20 000 euros. Avec lui, Ana Molina, dans la catégorie instrumentale, et Adriana Puértolas, dans la catégorie danse, ont atteint la finale, qui ont remporté le jury gala après gala. Les trois finalistes suivront des cours intensifs d’amélioration au High Musical Performance Center de l’Université Alfonso X El Sabio, chacun dans sa propre catégorie.

Jesús Gabriel, vainqueur de la deuxième édition de «Prodigios»

La finale a eu lieu au Centre culturel Miguel Delibes de Valladolid et cela n’aurait pas pu être plus difficile, car dans cette deuxième édition, les jeunes talents ont une fois de plus démontré leur haut niveau. À tel point que Un spectateur anonyme qui suit le programme a fait don de 5 000 euros à chaque finaliste. En outre, le public comprenait également Lucía Bosé, qui a beaucoup apprécié le spectacle: “Je suis fascinée par le programme”, a déclaré la mère de Miguel Bosé.

Chacun des finalistes a été sélectionné par un membre du jury. Ainhoa ​​Arteta a choisi Jesús Gabriel, car il l’aimait dès le premier instant. Pour sa part, Andrés Salado a opté pour Ana Molina, car il a démontré que la musique classique peut aussi être amusante pour les jeunes. Et enfin, Nacho Duato, voyant qu’Adriana Puértolas a respecté tous les conseils donnés gala après gala, est restée avec elle pour la finale. Tous les trois étaient dignes du prix, mais finalement Jesús Gabriel a été le plus voté par le public pour devenir le nouveau “Prodige de l’année”.

Plus de surprises dans la finale de ‘Prodigios’

Le membre du jury de ‘Prodigios’ Ainhoa ​​Arteta a souhaité offrir au public du programme et à ses collègues une performance très personnelle de son dernier album “La otra shore”, interprétant sa chanson “Frenzy”. Il a également remis à chacun d’eux une copie après avoir fait un bilan, dont Boris Izaguirre, qui a eu une très belle surprise, un message vidéo de son père avouant à quel point il est fier de lui. Comme si cela ne suffisait pas, pour bien clôturer le dernier gala de la deuxième édition du programme, le flamenco Miguel Poveda a assisté au Centre culturel Miguel Delibes en tant qu’invité et a ravi le public avec le thème “Et pourtant je t’aime”, composé par Aquintero, León et Quiroga.

